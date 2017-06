El demoledor hilo de Twitter contra el tratamiento de Cárdenas al bulo de las vacunas

Javier Cárdenas ha sido uno de los protagonistas de la semana tras difundir en Levántate y Cárdenas, su programa en Europa FM, un bulo que circula por internet que asegura que las vacunas causan autismo.

Tras el revuelo creado por el presentador, la pediatra Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como 'Lucía, mi pediatra', escribió este jueves una carta al presentador corrigiéndole sobre las vacunas.

El exreportero de Crónicas Marcianas no ha rectificado y ha acusado a los medios de comunicación de manipular sus palabras y ha exigido a la pediatra una disculpa pública.

El presentador se defendió de las críticas con una captura de Google que recogía algunos artículos sobre el tema, pero poco después lo borró.

Pero ahí no termina la historia, una tuitera llamada @LadyPau_ ha publicado un hilo de Twitter respondiendo a las palabras de Cárdenas que se ha viralizado en pocas horas.

Son siete tuits que han corrido como la pólvora por Twitter. La tuitera acusa a Cárdenas de no haber contrastado las fuentes y de manipular.

Además, se ha preguntado si Cárdenas es capaz de buscar en Google "algo más que una supuesta conspiración".

¿Has contrastado las fuentes? NO ¿Has hablado con pediatras e inmunólogos? NO ¿Hay mas información en google que afirme lo que dices? SI

¿Son webs fiables? NO ¿Has leido el artículo de The Lancet? NO, total habiendo google... ¿Sabes que el timerosal apenas se usa? NO

¿Sabes cual es la función del Hidrixido de aluminio? NO ¿Sabes lo que es la inmunidad de grupo? NO ¿Sabes manipular? SI

¿Sabes el daño que has hecho? NO TIENES NI PUTA IDEA ¿Eres un irresponsable? Si y de alto nivel ¿Entiendes una mierda de autismo? Ni zorra

¿Es un periodismo responsable y ético difundir una mentira sin que hayas hablado con los profesionales que trabajan en esto?

NO NO NO NO NO