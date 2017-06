La confesión de Cristina Pedroche que dejó a Anna Simón con esta cara

Zapeando no tiene secretos para su audiencia. Durante el programa del pasado viernes Anna Simón tenía "mala cara" y Frank Blanco, presentador del programa, quiso saber por qué.

Los colaboradores del programa de laSexta lanzaban en alto las razones por las que creían que Simón estaba de ese humor. "Está regulera", decía en tono jocoso Ana Morgade. "Tiene los ojos rojos", afirmaba Lorena Castell.

Tras las insinuaciones de sus compañeros Simón respondió con un sonoro: "Que me he levantado muy pronto". "Y yo también y no parece que haya salido de una película de Jack Nicholson", replicaba Blanco.

De repente, Cristina Pedroche entró en escena y contó lo que le pasaba a Simón: "Que no ha hecho caca".

"¿Pero qué dices?", respondió Simón.

La conversación siguió medio en broma medio en serio y acabó con una sentencia de Anna Simón: "Como cuente yo tus mierdas..."