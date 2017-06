Los italianos de 'Despacito' vacilan a Luis Fonsi en un nuevo vídeo viral

Hace unas semanas un grupo de cómicos italianos crearon un vídeo viral que dio la vuelta al mundo. Los jóvenes despotricaban acerca de la canción y acababan volviéndose locos y dándolo todo cantando.

Ahora, el grupo ha vuelto a las andadas con un vídeo en el que se han visto las caras con el mismísimo Luis Fonsi, creador del hit.

Durante este segundo vídeo, los tres italianos siguen rajando de la canción y aseguran que por culpa de su vídeo —que tiene más de 2,7 millones de reproducciones— la canción "se ha escuchado incluso más".

"¿Sabes lo que me pone nervioso?", pregunta el cómico de la derecha del coche: "El hecho de que la gente me reconoce ahora por la calle y me pide que cante Despacito".

En esta ocasión, cuando empieza a sonar el famoso estribillo de la canción apagan la radio. Justo en ese momento, alguien dentro de otro coche está cantando el tema: es Luis Fonsi.

Fonsi les conoce y grita: "Los italianos". Estos, responden: "Enrique Iglesias".

El vídeo lleva menos de un día publicado en YouTube y tiene más de 750.000 visitas.