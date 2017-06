Risto Mejide carga contra Buenafuente por unos chistes sobre su pareja

La boda de Risto Mejide con la youtuber Laura Escanes —21 años menor que él— sigue dando que hablar semanas después de su celebración.

Andreu Buenafuente y Bob Pop repasaron la actualidad en Late Motiv (#0) y abordaron las palabras del publicista en la exclusiva que dio a la revista ¡Hola!.

El colaborador quiso saber si Buenafuente era amigo personal del publicista a lo que el showman respondió que él "no se considera amigo".

Además, ambos se refirieron al elevado número de invitados del enlace: "A mí estas movidas con muchísima gente me ponen un poco nervioso, la verdad. Una boda de 500 ya no es una boda, es un evento. No puedes conocer casi a los 500", aseguró.

Risto Mejide ha querido responder a Buenafuente en su columna de los sábados en El periódico de Cataluña y le ha dedicado un texto llamado: Ríete, Buenafuente.

"Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué. Pero por mí no te preocupes, repito que en nuestro caso estamos más que bien, gracias", explica Risto.

Además, ha querido resaltar que se haga hincapié en la diferencia de edad con Laura Escanes. "Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado", prosiguió.

Para terminar, Risto Mejide ha compartido mensajes que ha recibido de parejas cuya diferencia de edad es similar a la que tiene él con su pareja:

"Todos son tan reales que hasta duele leerlos, cuando quieras te paso sus mails para que puedas reírte de todos ellos en su cara. Y entonces, si puedes, les explicas el daño al que estás contribuyendo tú y la gente como tú haciendo mofa de una pareja por su diferencia de edad en los medios de comunicación. Mucho ha tenido que pasar para que en este país no esté bien visto criticar públicamente a parejas del mismo sexo, o de distinto color de piel. Enseguida son tachados de homófobos o de racistas. A que sí. Sin embargo, parece que todavía quedan edadistas que no entienden que el mismo derecho a vivir su amor como les dé la gana lo tienen las parejas de distinta edad".

PARODIA EN HOMO ZAPPING

Pero ahí no acaba la cosa, desde el programa Homo Zapping —espacio televisivo que ha vuelto a la parrilla 10 años después— y producido por El Terrat, empresa de Buenafuente, parodiaron a Risto Mejide en su programa de Cuatro, Chester in love.

En el sketch —protagonizado por David Fernández y Silvia Abril— el falso Risto entrevistaba a Cayetana Guillén Cuervo y le preguntaba por su película favorita, ella respondía que Lolita: "La historia de un hombre que una mujer que puede ser su hija".

El presentador respondía que su novia "es muy madura para su edad". Las pullas al presentador siguieron y la falsa Cayetana Guillén Cuervo llegó a soltar que "Las películas preferidas de tu mujer son Trolls y Buscando a Nemo".

