Un accidente de moto fue crucial para salvar la vida de Antonio Resines. Gracias a que el actor acudió al hospital tras romperse la mano, los médicos detectaron anomalías sanguíneas en el organismo del intérprete, al que diagnosticaron cáncer colorrectal.

Todo sucedió en el año 2014 y así lo contaba anoche en el programa LaSexta Noche, donde presentó Pa' habernos matao. Memorias de un calvo, su libro de memorias, y donde hizo una encendida defensa de la sanidad pública:

"A raíz de otra caída de moto, la decimonovena, me rompí la mano, fui al hospital y me detectaron anemia. Entonces yo pensé: '¿y por qué tengo yo anemia?'. Y, efectivamente, estaba perdiendo sangre. Entonces, me mandaron hacerme una colonoscopia y vieron que tenía un cáncer en la terminación del colon con el recto. Gordo, era un tumor importante, había que intervenir. Pero gracias al accidente y gracias a la Seguridad Social, hubo un equipo brutal, conmigo exactamente igual que con todo el mundo, pues me sacaron adelante, me lo quitaron y han pasado dos años. Sigo haciéndome revisiones y eso, pero no tengo nada. Nada de nada. Para asuntos de peso, hay que ir a la Seguridad Social. Probablemente tengamos una de las mejores sanidades y es una pena que, en determinadas circunstancias, se recorte por ahí. Por ahí no se puede recortar nunca. Nunca. Jamás. La educación y la sanidad no se tocan".