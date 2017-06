VIRALES

Hace un ridículo monumental por pasarse de listo

El pasado 9 de junio los New York Mets se enfrentaban a los Atlanta Braves. Durante uno de los descansos tiene lugar una prueba en la que un espectador, que parte con gran ventaja, tiene que ganar una carrera. Este joven no conoce el refrán que dice que no hay que vender la piel de oso antes de cazarlo.