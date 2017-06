Stan Wawrinka no podía más. Rafa Nadal le estaba pasando por encima y el marcado reflejaba la diferencia.

El jugador suizo, rival de Nadal en la final de Roland Garros, protagonizó una de las imágenes del partido al meterse una de las bolas del partido en la boca de pura rabia por no lograr superar al español.

La imagen ha generado muchos comentarios en las redes sociales, donde algunos han hecho bromas con ella:

(Mejor que te tomes un café, Stan)

You'd rather take a coffee Stan #Wawrinka (via @philousports) #RG17 pic.twitter.com/u7yPTsggH0