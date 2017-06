Críticas a Nico Abad por su trato a Wawrinka durante el partido

Rafa Nadal ha hecho historia. El tenista manacorí ha vencido al suizo Stanis Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1 en un partido que le ha valido su décimo Roland Garros.

El partido ha podido verse en España en Telecinco y su narrador, Nico Abad, ha sido trending topic durante todo el encuentro por su particular forma de narrar el tenis.

Independientemente de la manera de retransmitir, hay una cosa que no ha gustado nada a los espectadores: el trato que el narrador le ha dado a Wawrinka durante todo el partido.

Muchos usuarios han considerado que Abad se ha dedicado a burlarse del deportista suizo con sus comentarios.

Me parece una falta de respeto muy innecesaria que se rían de Wawrinka a carcajadas como si fuese un cualquiera. De verdad que vaya tela.

Nico Abad: "Si yo soy Wawrinka, a la primera que pueda me voy a la ducha..." Coño coge y vete tu, a una puta cueva y no salgas

Nico Abad, ¿pero Wawrinka está desesperado o no? Aún no me ha quedado claro.