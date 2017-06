"Me encantaría conocer una sola idea millennial que no fuera un filtro de Instagram o una aplicación para el teléfono móvil. Una sola idea que trascienda y que se origine en su nombre. Porque, cuando uno observa la relación de muchos con el mundo que les rodea, parecen más bien un software de última generación que seres humanos que llegaron al mundo gracias a sus madres."

El artículo publicado el 11 de junio por Antonio Navalón ha levantado ampollas y no sólo entre los citados millennials. El articulista, que se muestra orgulloso de la generación "de los estudiantes del mayo francés", parece sin embargo desencantado con esta generación. Una generación, además, muy amplia: sus integrantes son los nacidos entre 1980 y 2000; es decir, tienen entre 17 y 37 años.

Dice Navalón que, a los célebres millennials, "lo único que les importa es el número de likes, comentarios y seguidores en sus redes sociales solo porque están ahí y porque quieren vivir del hecho de haber nacido". Bueno, señor Navalón, algún like que otro se agradece, pero los millennials tienen vida más allá de ello. Sienten. Creen. Piensan. Votan, y no, no a Trump, pese a lo que usted diga.

También diseñan, piensan, cambian el mundo y crean cosas, más allá de "un filtro de Instagram o una aplicación". Por cierto: el creador de Instagram es millennial. Se llama Kevin Systrom y nació en 1983. También el cofundador, Mike Krieger, brasileño, 1986. Ellos son solo dos, pero aquí van otros 64 que también son millennials. Y muy, muy listos.

1997 - Activista y persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2014

1983 - Antiguo experto en seguridad informática de la CIA, filtró documentos clasificados de Estados Unidos.

1985 - Poeta española y premio poesía de la Fundación Loewe con Chatterton.

1981 - Director de orquesta, Grammy por la dirección de la Sinfonía n.º 4 en 2012 y el director más joven en dirigir el Concierto de Año Nuevo.

Gustavo Dudamel en 2014.

1990 - Youtuber español, el más seguido en España, el segundo en español y el tercero en todo el mundo. En 2016 uno de sus tuits fue el más retuiteado del mundo.

1984 - Ilustradora española, ha publicado cuatro libros y muchas de sus viñetas han aparecido en S Moda bajo el epígrafe Problemas del primer mundo.

1982 - Diputado en el Congreso de los Diputados con ERC y portavoz adjunto de su grupo.

1980 - Ilustradora española, sus trabajos se han expuesto en París, Florencia, Miami, Londres... y ha publicado media docea de libros.

1985 - Escritor y columnista español, autor de Ajedrez para un detective novato, Siberia y La conjetura de Perelman.

1993 - Esclava sexual que lucha contra el estado islámico.

1983 - Goya por cantar a los desahuciados en Cerca de tu casa.

Silvia Perez Cruz cantando en los premios Goya.

1991 - Cantante, ganador de varios premios Grammy y Brit Awards.

1983 - Ingeniero, trabaja para la NASA. Medalla de Andalucía.

1984 - Empresario y filántropo estadounidense creador de Facebook.

1988 - Ganadora del Oscar, el Globo de Oro, el SAG y el Bafta en 2017 como mejor actriz por su papel en La La Land.

1985 - Director de cine, ganador del Oscar por La la land y nominado por Whiplash.

Emma Stone y Damien Chazelle con sus Baftas por 'La La Land' / AFP PHOTO / Ben STANSALL (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

1981 - Fotoperiodista y ganador del Premio Pulitzer.

1981 - Cantante, actriz, diseñadora... Ha vendido 100 millones de discos como solista y otros 60 junto a Destiny's Child. Está entre las cantantes mejor pagadas y valoradas de la historia de la música.

1992 - Barcelonés creador de la aplicación de mensajería Glovo, está entre los 30 europeos menores de 30 de Forbes (en la categoría de comercio electrónico)

1986 - Atleta jamaicano, tiene ocho oros olímpicos de Pekín, Londres y Río y otros 11 oros en campeonatos mundiales.

1988 - Psicóloga y política, diputada y portavoz del Grupo Unidos Podemos -En Comú Podem -En Marea en el Congreso de los Diputados.

1988 - Ganadora de 15 premios Grammy y 9 Brit Awards.

1986 - Uno de los mejores jugadores de tenis de la historia, ganador de 10 Roland Garros.

Rafa Nadal tras ganar su 10º Roland Garros.

1984 - Fundador de MUMO (Music and Motion Productions) y ganador de dos premios Goya (Palmeras en la nieve y Nadie quiere la noche).

1983 - Triatleta profesional español, medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres.

1980 - Periodista, columnista, profesor universitario y escritor, autor de Hilo musical, La cápsula del tiempo y Rayos.

1992 - Escritor y autor de Crezco, Lolito y Hurro.

1992 - Director creativo de su firma, Palomo Spain, y finalista del LVMH, uno de los premios más importantes de la moda. Su colección Objeto Sexual generó aplausos en Nueva York.

1981 - Emprendedora, diseñadora y asesora del presidente Donald Trump, su padre.

Ivanka Trump.

1990 - Nadadora española, campeona olímpica de 200 metros mariposa en los Juegos de Río de Janeiro, donde también logró la medalla de bronce en 400 metros estilos.

1997 - Gimnasta estadounidense, campeona olímpica en Río de Janeiro.

1985 - Ingeniero y programador, es el creador de Bioo, una startup que apuesta por la fotosíntesis como fuente de energía eléctrica. Se ha rodeado de otros jóvenes españoles como Javier Rodríguez, Alexandre Díaz, Andreu Pagès y Alexandre Alìs.

1981 - Actriz y directora, nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel por Requisitos para ser una persona normal, su opera prima.

1985 - Actor y modelo. Según Forbes, uno de los Top 10 Modelos Masculinos con Más Éxito del Mundo.

1986 - Médico especializado en Medicina Preventiva y Salud Pública. Elegido por Forbes uno de los Médicos menores de 30 años más influyentes del mundo.

1993 - Tres veces campeón del Mundo de MOTO GP.

1980 - Bióloga. Especialista en Toxicología Genómica, sus investigaciones son clave para conocer el impacto de algunas sustancias en la salud y evitar sus riesgos.

1984 - Dirige su propia firma desde 2008 y es director creativo de Loewe desde 2013. Ha conseguido volver a darle relevancia a la marca española a nivel internacional.

Jonathan Anderson en su debut en Loewe.

1983 - Consultora estratégica, chef y creadora del catering Cristina Oria Alta Cocina a Domicilio. Con 27 años ganó el primer premio Madrid Fusión con su foie micuit a los tres vinos con gelatina de Sauternes.

1983 - Director de su firma desde hace más de diez años, exdirector creativo de Balenciaga de 2012 a 2015 y ha colaborado con H&M y Adidas.

1987 - Investigadora en el Salk Institute for Biological Studies. Ha participado en la investigación que descubrió que un grupo de proteínas es clave para el crecimiento de los tumores.

1989 - Cantante. Ha vendido más de un millón de discos. Ganador de un Premio Goya en 2016 por la canción Palmeras en la nieve, de la banda sonora original de la película homónima.

1991 - Doctoranda en la Universidad de Chicago. Ha estudiado las alergias alimentarias desde el punto de vista de la macrobiota intestinal y ha comenzado el desarrollo de compuestos que permitirán a los niños ingerir de manera segura alimentos a los que son alérgicos.

1981 - Política y abogada, Jefa de la Oposición del Gobierno de la Generalidad de Cataluña con Ciudadanos.

1982 - Director creativo de su firma Jason Wu desde 2007 y de Hugo Boss desde 2013. Fue el encargado de diseñar los vestidos de Michelle Obama para sus dos bailes inaugurales en 2009 y 2013.

1984 - Politólogo británico.

1994 - Cantante canadiense, sus cuatro álbumes de estudio han vendido más de 100 millones de discos y ganado cerca de 300 premios.

1988 - Economista y asesor en el Ayuntamiento de Madrid

1982 - Fundadora del método de adelgazamiento Dietox y pionera del método de los batidos desintoxicantes.

1980 - Cocinero español conocido como Dabiz Muñoz, es el creador de DiverXO y StreetXO y protagonista del programa El Xef. Tres estrellas Michelin.

David Muñoz en DiverXO en 2013.

1988 - En la lista Forbes de menores de 30 años más influyentes en la categoría "emprendedores sociales".

1990 - Con 19 años puso en marcha su firma Jacquemus, se alzó con una distinción especial del premio LVMH y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y de vestir a verdaderos iconos de estilo Solange Knowles o Rihanna.

1980 - Presentador de televisión y experto mundial en Leonardo DaVinci .

1993 - Actriz, cantante de musicales y estrella del pop.

1982 - Ingeniera de telecomunicaciones nacida en Cuéllar (Segovia) y elegida entre los young global leaders de la edición de 2017. Participó en el Foro de Davos.

1983 - Doctor en Ciencias Políticas, cofundador de Podemos, diputado por Madrid en el Congreso y actual secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político del partido.

1993 - Economista y periodista de formación, Doctor en Sociología con una tesis sobre las élites del poder en España.

1985 - Colombiano, asesor económico de Yanis Varoufakis.

1988 - Política, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y parte del Consejo Ciudadano de Podemos.

Rita Maestre.

1985 - Político, economista, coordinador federal de Izquierda Unida y diputado en el Congreso.

1980 - Modelo brasileña, ha sido durante años la maniquí mejor pagada del mundo, ha desfilado para Victoria's Secret y ha sido imagen del perfume Chanel Nº 5.

1981 - Abogado, Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular y diputado en el Congreso.

1987 - La soldado Chelsea Manning (antes Bradley Manning) fue condenada a cárcel por una supuesta filtración de documentos a WikiLeaks. Obama conmutó su pena poco antes de irse de la Casa Blanca y ella salió de la cárcel el pasado mayo.

​​​​​​​1989 - Creador de la plataforma virtual Medtep, con la que los médicos pueden hacer un seguimiento mucho más completo de la evolución de sus pacientes.

Esta es solo una pequeña selección. Podría haber muchos más, nacionales e internacionales, en todas estas categorías. Pero que no aparezcan no significa que no estemos. Porque somos más, muchos más.

