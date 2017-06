Críticas en Twitter a Jesús Calleja por lo que hizo en su último programa

El presentador y aventurero Jesús Calleja ha sido objeto de críticas en las redes sociales después de invitar al torero Cayetano Rivera a su programa Planeta Calleja, emitido en Cuatro este domingo.

Muchos usuarios expresaron su sorpresa en Twitter, dado que, según aseguraban, consideraban a Calleja una persona comprometida con el medio ambiente y el respeto a los animales:

#CallejaCayetanoRivera @JesusCalleja la cagastes burt lancaster, un torero tío? Te creía de otra pasta, llevando a ese pierdes muchos puntos — SirNoish (@sirnoish) 11 de junio de 2017

El secreto no es el diálogo, sino que un programa que defiende el respeto a los animales NO publicite a un torero #CallejaCayetanoRivera — Nagore (@Nagore_93) 11 de junio de 2017

Llevarte a un torero te ha quitado muchos puntos. No hay excusa, este tío seguirá matando mientras le llene el bolsillo. Decepción — Salí Atanás (@lmartimor) 11 de junio de 2017

Venga ya. ¿En serio? ¿Un torero? — Chorizo Pamplonica (@LibritosPaCenar) 11 de junio de 2017

Lo que da gusto es ver como bajó la audiencia ayer al llevar a un torero al programa. Gran error, lo mejor es condenarlos al ostracismo... — Márquez (@alesma3) 12 de junio de 2017

#CallejaCayetanoRivera Adoro Planeta Calleja... pero no me traigas a un torero...😬😬😬😬 — Darkness (@Andreeewii) 11 de junio de 2017

Que raro que Calleja lleve a un torero a su programa. No se, me lo parece a mi. Llamadme raro. — Barrikako Semea (@Barrikako_Semea) 11 de junio de 2017

El Calleja un defensor de animales, haciendo un programa con un torero.

QUÉ IRÓNICO, NO? — Lau🌸 (@PizzaHeterofoba) 11 de junio de 2017

Durante el programa, el aventurero dejó clara su postura. "A lo mejor en el siglo XXI ya no debería existir el toreo", le planteó al torero. Y posteriormente le dijo: "¿No es un anacronismo que en pleno siglo XXI se utilice el toro y matarlo en la plaza para diversión, para ocio, para divertimento? Vamos a matar a un animal. A un animal que, a priori, parece que sufre porque se le pone banderillas, se le pica y luego se le atraviesa con una espada después de jugar con él con un capote".

"IR HACIENDO SUFRIR AL ANIMAL CADA VEZ MÁS"

Luego, Calleja aseguró que el toreo es "ir haciendo sufrir al animal cada vez más, cada vez más... sabiendo que su final va a ser matarlo en la plaza después de unas banderillas. Le pinchas con una pulla". Cayetano respondió diciendo que a él no le da ninguna satisfacción matar al animal.

"Como torero, a mí me interesaría más no matar al toro porque me quita un riesgo y me puede quitar un triunfo. Como persona, no me parece honesto quitarle al toro la vida cuando se la puedo quitar yo pero arriesgo la vida al hacerlo", argumentó el torero.

Pese a que Calleja dejó clara su postura, muchos no pararon en sus críticas, hasta el punto de que el aventurero dio explicaciones en Twitter: "El primer paso es el diálogo con los toreros, mi opinión es que algún día no se mataran los toros en una plaza!"

El primer paso es el diálogo con los toreros, mi opinión es que algún día no se mataran los toros en una plaza! #CallejaCayetanoRivera — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 11 de junio de 2017

El propio Cayetano respondió: "Siempre que sea desde el respeto, se puede hablar de todo ;)"

Siempre que sea desde el respeto, se puede hablar de todo ;) https://t.co/VXq8ZtecK9 — Cayetano (@Cayetano_Rivera) 11 de junio de 2017

Incluso Calleja habló a través de Twitter con la presentadora Eva González, pareja del torero, para decirle: "Menudo lío tenía con tu marido y hacer el programa Uf!!..."

Menudo lío tenía con tu marido y hacer el programa Uf!!... #CallejaCayetanoRivera — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 11 de junio de 2017

Y González respondió: "Pues espero que todas esas dudas y líos se hayan aclarado... lo mejor es hablarlo y seguro que él te lo ha explicado genial".