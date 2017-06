La Casa Blanca desmiente que Trump haya puesto en suspenso su viaje a Londres

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha calificado este lunes de "falso" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya transmitido a la primera ministra británica, Theresa May, que no aceptará la invitación para una visita de Estado al Reino Unido mientras se prevean protestas en las calles.

Según el Washington Post, Spicer ha desmentido sin entrar en detalles esa información, revelada por el diario británico The Guardian.

Asimismo, otro portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, ha indicado que el presidente tiene un tremendo respeto por la primera ministra May y que ese tema no salió nunca en la llamada , sin especificar al respecto.

Un asesor de Downing Street ha asegurado al diario británico que Trump le trasladó a May los planes de no visitarla mientras se prevean protestas en una conversación telefónica "hace pocas semanas". Según la fuente citada por The Guardian, la primera ministra se mostró sorprendida por la decisión del presidente estadounidense de poner en suspenso su visita.

SE PREVEÍA QUE EL VIAJE FUESE EN JUNIO O JULIO

La dirigente conservadora invitó a Trump cuando ambos se encontraron en la Casa Blanca en enero y, según habían adelantado los medios británicos, se preveía que el viaje se produjera en junio o julio.

En una rueda de prensa conjunta en Washington tras aquel encuentro, May informó de que había extendido una invitación en nombre de la reina Isabel II a Trump y su esposa, Melania, y se declaró "encantada" porque el presidente hubiera "aceptado" la oferta.

La posibilidad de que Trump viajara a Londres levantó polémica en el Reino Unido y provocó la reacción, entre otros, del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que expresó su "fuerte oposición" a que el mandatario republicano pronunciara un discurso en el palacio de Westminster.

Además, Trump recibió una nueva oleada de rechazo en el Reino Unido recientemente, por sus críticas al alcalde de Londres, Sadiq Khan, tras el ataque terrorista del 3 de junio en el que murieron ocho personas y 48 resultaron heridas

Trump no ha comparecido públicamente desde que se ha conocido la información del rotativo británico y volverá esta tarde a Washington tras pasar el fin de semana en su club de Golf de Bedminster, en Nueva Jersey, con una recaudación de fondos -cerrada a la prensa- para el congresista del Estado Tom Macarthur, republicano, como único punto en la agenda.

