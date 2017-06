La peor valoración de 'MasterChef': "Es un festival del asco"

Los grandes cocineros consiguen aunar sabores que a priori no encajarían entre sí y convertirlos en platos deliciosos. Silene hizo el intento en el último programa de MasterChef (La 1), pero se quedó lejos del éxito. En la prueba de la caja misteriosa, en la que los concursantes cocinan con los ingredientes que les toca, la aspirante se lanzó a prepara una ensalada templada con unas aceitunas rellenas de chocolate.

La combinación de sabores no despertó muy buenas sensaciones a los espectadores:

Quedaba por ver si los jueces daban el visto bueno a la mezcla o no... y fue que no. Jordi Cruz le espetó: "Cuando comes esa aceituna marinada en vermut blanco y rellena con chocolate lo que me dice mi cerebro es: 'Jordi, te has envenenado. Tienes tres segundos de vida, morirás entre terribles sufrimientos. Uno, dos, tres... ¡muerto! Cadáver. Más amargo, más malo, no puede estar"

.@JordiCruzMas probando el plato de @SileneMChef5: ¡Veneno! Aunque fueras un veneno a mi me resultas bueno. ¡Por este amor! #MasterChef pic.twitter.com/WfVYwLN5Nl — MasterChef (@MasterChef_es) 11 de junio de 2017 "Es un trabajo terrorífico", remató el cocinero. Samantha Vallejo-Nágera no se mostró mucho más benévola: "El conjunto de sabores es una locura. Es como una especie de festival del asco". La repostera preguntó a Silene si le apetecería probar ese plato, a lo que la concursante respondió que no. "Entonces, con eso lo dices todo", le respondió la chef. Puedes ver el momento completo a partir del minuto 43: Programa 10