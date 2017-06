Las 'imperfecciones' de los hombres que las mujeres adoran

Al ver a un hombre estándar en una valla publicitaria (con su tableta de chocolate, su mandíbula marcada y sus ojos azules) queda claro que los publicistas tienen una idea fija de lo que es la perfección masculina.

Pero, según un hilo de Reddit, la realidad de lo que quieren las mujeres es completamente distinta. Narices torcidas, tripas cerveceras... Estos son dos ejemplos de las imperfecciones que demuestran que la belleza es completamente subjetiva.

En los comentarios, muchos usuarios de la red social dejaban claro que, desde su punto de vista, estos rasgos no son imperfecciones, sino variaciones de la concepción de Adonis/Ken que se considera el prototipo que le gusta a todo el mundo. Estos son algunos:

"El ceceo, las canas y las cicatrices. Y esto no es una imperfección, pero me encantan los hombres que se sonrojan".

- DareVeritas

"Manos desaliñadas. Toscas y ásperas. Y no es que considere que esto sea una imperfección, pero me gustan grandes en general. Es que me gusta que las personas tengan rasgos grandes".

- rucbarbird

"Muchas pecas".

- jenlynn27

"Las patas de gallo, esas arrugas que salen alrededor de los ojos cuando sonríen, son muy sexis".

- crankyheart

"Las narices grandes son mi debilidad. Y si están torcidas, mucho mejor. Pensad en Owen Wilson y en Adrien Brody".

- kittycowww

"Que tengan un poco de tripa. A ver, unos abdominales en los que se pueda rallar queso están bien, pero que tenga un poco de tripa es lo mejor. No es una imperfección, pero me encantan los chicos con un poquito de sobrepeso".

- BeerAndOxytocin

"El pelo como si se acabara de levantar".

- moovin2unc

"Los fofisanos".

- Shipwreck_Medusa

"El pelo enmarañado y desaliñado. Las cicatrices".

- Mastifyr

"Me baso en cosas que los propios hombres conciben como imperfecciones, pero que a mí no me parecen imperfecciones per se: las gafas, los cuerpos poco musculosos (los tirillas), los hombres olvidadizos o tímidos, las canas en un chico joven y las narices raras".

- TicanDoko

"Las cicatrices en unas manos masculinas".

- alpacab0wlls

"Siempre me han atraído los hombres poco agraciados... Creo que hay algunos chicos que son demasiado atractivos como para tomárselos en serio. Hay quien ha mencionado a Ronaldo, y sé que a muchas chicas les gusta, pero a mí me parece que es como un Ken".

- SmoreOfBabylon

"De mis amigos, me atraen más los que tienen marcas de acné (e incluso rojeces) en las mejillas o en la frente... Es algo similar al atractivo que la gente le ve a las pecas. En mi opinión, es un rasgo que le da carácter a la cara".

- rozko

"Las canas me hacen perder la cabeza. Y si hay canas en la barba también, gana puntos extra".

- Morallvar

"Una sonrisa torcida es lo más sexy del mundo".

- SorryIamAwkward

Este artículo fue publicado originalmente en la edición británica de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Lara Eleno Romero.