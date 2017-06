Las temperaturas seguirán muy altas esta semana, de 7 a 11 grados por encima de lo normal

¡Ay, qué calor, qué calor tengo! Y así seguiremos varios días. Las temperaturas máximas y mínimas seguirán muy altas hasta finales de esta semana ya que se mantendrá la estabilidad, aunque puede haber alguna tormenta vespertina sobre todo en zonas de montaña, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que señala que estos valores están entre 7 y 11 grados centígrados por encima de lo normal.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que la pasada madrugada las mínimas se quedaron entre 5 y 10 grados centígrados por encima de los valores normales para esta época, como en Madrid, donde el mercurio no bajó de 24 grados centígrados, lo que equivale a 8 grados centígrados por encima del valor climatológico normal.

También ha indicado que en zonas de Guadalquivir, las máximas superaron este domingo los 40 grados centígrados. "En general las máximas estuvieron entre 7 y 11 grados centígrados de lo normal. Es una anomalía térmica significativa", ha destacado.

"El calor va a seguir", ha asegurado el portavoz, que prevé que las altas temperaturas seguirán toda la semana e incluso puede haber un repunte el miércoles, sobre todo en el centro y en el este del país.

Además, ha señalado que en función de las zonas puede haber descensos y ascensos ligeros, pero la tónica de calor se mantiene. Por ejemplo, este lunes bajan en el alto Ebro pero el martes vuelven a subir; el miércoles suben en el este y el jueves vuelven a descender en el alto Ebro pero ascienden en el oeste de la Península.

Más allá de esta calurosa situación, ha añadido que también habrá temporal de Levante en el Estrecho y en algunas zonas de montaña del noroeste, donde pueden crecer las nubes de evolución y dar lugar a algunas tormentas aisladas. Esta probabilidad de tormentas se desplazará a lo largo de la semana hacia el este. "Se trata de tormentas débiles y dispersas en general", ha comentado.

Del Campo ha indicado también que a pesar de las temperaturas elevadas, este domingo no se produjeron efemérides pero no descarta que si persiste la situación podría registrarse algún récord de máximas y sobre todo de las mínimas. "De momento no es ola de calor", ha insistido.

VALORES

Así, ha pronosticado que esta semana el mercurio llegará en Madrid, el martes a 38 grados centígrados (ºC) de máxima y 22ºC de mínima; a 38ºC de máxima y a 24ºC de mínima el miércoles; a 39ºC de máxima y 24ºC el jueves y el viernes.

Además, Barcelona, que tendrá altas pero no tanto, este martes llegará a 29ºC de máxima y 22ºC de mínima; 31ºC de máxima y 22ºC de mínima el miércoles; el jueves 30ºC de máxima y 23ºC de mínima y el viernes, 31ºC de máxima y 24ºC de mínima.

En Sevilla, el martes tendrán 37ºC de máxima y 22ºC de mínima; el miércoles, 35ºC de máxima y 21ºC de mínima; el jueves, 38ºC de máxima y 20ºC de mínima y el viernes, 40ºC de máxima y 23ºC de mínima.

Mientras, en Badajoz, este martes llegarán a 38ºC de máxima y 21ºC de mínima; a 37ºC de máxima y 20ºC de mínima el miércoles; a 38ºC de máxima y 18ºC de mínima el jueves y a 41ºC de máxima y 20ºC de mínima el viernes.

En Zaragoza, el martes alcanzarán 38ºC de máxima y 22ºC de mínima; el miércoles, 40ºC de máxima y 22ºC de mínima; el jueves, 36ºC de máxima y 20ºC de mínima y el viernes, 38ºC de máxima y 19ºC de mínima. También tendrán valores muy altos en Toledo, donde el martes esperan 40ºC de máxima y 22ºC de mínima; el miércoles, 40ºC de máxima y 24ºC de mínima y el jueves y el viernes alcanzará 41ºC de máxima y 24ºC de mínima.

Por su parte, en La Coruña el termómetro se quedará bastante más bajo, con 25ºC de máxima y 16ºC de mínima el martes; 20ºC de máxima y 16ºC de mínima el miércoles; 21ºC de máxima y 14ºC de mínima el jueves y 26ºC de máxima y 15ºC de mínima el viernes.

Finalmente, Valladolid también tendrá valores en torno a 10ºC por encima de lo habitual en estas fechas, ya que el martes y el miércoles tendrá 37ºC de máxima y 19ºC de mínima; el jueves, 37ºC de máxima y 18ºC de mínima y el viernes, 38ºC de máxima y 16ºC de mínima.