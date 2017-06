'Los Ángeles Times' elige Besalú (Girona) como "el pueblo más interesante del que nunca has oído hablar"

¿Has escuchado hablar alguna vez de un pueblo de la provincia de Girona llamado Besalú? Si no lo has hecho, deberías.

El diario estadounidense Los Ángeles Times ha publicado un reportaje en el que se asegura que esa población es "el pueblo español más interesante del que nunca has oído hablar".

El reportaje, firmado por Irene Lechowitzky, asegura que Besalú es "un encantador pueblo histórico que pasarías de largo si no lo buscaras".

