Nuet alega ante la juez que no es independentista sino demócrata

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (CSQP), ha alegado este lunes ante la juez que le investiga por permitir que el Parlament votara dos resoluciones a favor del referéndum que no es independentista, sino demócrata, y que el reglamento de la cámara le obligaba a permitir la votación.

Según han informado fuentes judiciales, Nuet ha comparecido como investigado durante unos veinte minutos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugenia Alegret, en una sesión en la que sólo ha respondido a seis preguntas de su abogado, para afirmar que no desobedeció al Tribunal Constitucional (TC) ni tenía intención de hacerlo.

Nuet ha invocado su inviolabilidad para no reconocer la potestad de ningún tribunal para juzgarle por su actividad parlamentaria y, tras subrayar que no cree que vulnerara las resoluciones del Constitucional, ha sostenido que no es independentista, sino demócrata, ante lo que Alegret le ha interrumpido afirmando: "este no es el debate".

El diputado de CSQP ha esgrimido además que como miembro de la Mesa estaba obligado por el reglamento de la cámara a permitir que el pleno votara las dos resoluciones sobre el referéndum, porque únicamente podía valorar su congruencia -si obedecían a lo que se había debatido en el debate de política general-, y que, posteriormente, en la votación en el pleno, cuando analizó las resoluciones ideológicamente, se abstuvo.