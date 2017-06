Santamaría considera que la Generalitat “necesita provocar al Estado para movilizar”

El Gobierno no cede. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado este lunes en Los Desayunos de TVE que "el Estado no va a permitir que ese referéndum [en referencia al de Cataluña] se celebre". La número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha considerado además el acto de ayer en Barcelona, que contó con la presencia de Pep Guardiola, como "una provocación".

"Tenemos que prepararnos para una estrategia de tensión de la Generalitat", ha asegurado la vicepresidenta. "Está bajando el apoyo a la independencia y por eso necesitan tensionar, para aglutinar a los propios, necesitan provocar al Estado para movilizar", ha denunciado en su entrevista. Necesitan, abundaba, una "estrategia de confrontación que movilice" a los partidarios de la desconexión, que en su opinión cada vez son menos, pero el gabinete popular, dice, no va a entrar a trapo, ni siquiera con la nueva convocatoria de consulta sobre la mesa.

Santamaría ha alertado sobre lo que, a su entender, son recortes de los derechos democráticos en Cataluña. "Se llama a los partidos no independentistas enemigos del pueblo. Hago una llamada de atención a a los derechos democráticos de los catalanes. Es bochornoso cómo no se les deja hablar a los que no piensan como ellos", insistía.

Además, Sáenz de Santamaría ha pedido al president que acuda al Congreso a que se "debata" y se "vote" su hoja de ruta. Y le ha recordado que la Cámara Baja no es un lugar donde se imparten "conferencias".

QUERRÁS VER ESTO

Maza: "La Fiscalía actuará con energía sobre el referéndum si llega el momento".