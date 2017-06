Todo lo que tienes que saber sobre el sushi para parecer un experto

Si eres fan del plato japonés por excelencia, toca homenajearlo.

El 18 de junio se celebra el Día Mundial del Sushi, creado en 2009 por un estadounidense con una página de Facebook sobre el tema.

Antes de festejar a este plato milenario, conviene saber algunas cosas sobre él para no hacer el ridículo. Por ejemplo, que no nació en Japón. Que en Oriente no se come con palillos. O que maki y sushi no son dos tipos de comidas diferentes.

La cadena japonesa chic Miss Sushi ha dibujado una infografía para conocer los tipos de sushi que existen, sus ingredientes, cómo prepararlos y qué beneficios conlleva comerlos. ¡Descubre todo sobre esta exquisitez del país del sol naciente!