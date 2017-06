A Alyson Hannigan (Lily Aldrin) tampoco le gustó el final de 'Cómo conocí a vuestra madre'

El final de la serie Cómo conocí a vuestra madre no solo decepcionó a muchos de sus fans, sino también a Alyson Hannigan, la actriz que interpretaba el personaje de Lily Aldrin.

En una entrevista para el medio News.com.au, la actriz revela que, desde su punto de vista, el final de la serie puede ser confuso para los espectadores.

El último episodio, que se emitió en primavera del año 2014, fue demasiado intenso: en él se descubre que La Madre, la mujer a la que Ted hace referencia desde el primer capítulo, había muerto a causa de una enfermedad seis años antes de que el protagonista empezara a contarles la historia a sus hijos.

En el mismo capítulo, se revela que Barney y Robin se divorcian unos tres años después de su boda. Y que Barney vuelve a su vida de playboy y acaba teniendo una hija que se llama Ellie.

Al final, los hijos de Ted le convencen para que le pida una cita a Robin. Y la serie termina justo donde empezó: Ted se presenta en casa de Robin con una trompa francesa azul. Perfecto, ¿verdad?

Sin embargo, aunque se trata de un final dramático, Hannigan cree que no se les dio el tiempo suficiente a los espectadores para procesar toda esa información. Según aclara la actriz, se recortó mucho metraje de la versión original del episodio final, incluida una escena de un funeral.

"Me pareció demasiado rápido", opina. "Es evidente que iba a ser un capítulo de los que tocan la fibra sensible, pero con todo lo que cortaron quedó demasiado precipitado... Es como: 'Vale, ahora la madre está muerta'. Y de repente: 'Vale, ¿ahora Ted está con Robin?' y te quedas como diciendo: 'Espera, ¡¿qué ha pasado?!".

Además, Hannigan también es de las que creen que Barney no debería haberse casado.

Alyson Hannigan en el evento de despedida de "Cómo conocí a vuestra madre" el15 de marzo de 2014 en Hollywood.

"Me gustaba la pareja que hacían Barney y Robin, pero, en el fondo, siempre he querido que Robin estuviera con Ted. Me parece que Barney y Robin nunca deberían haberse casado", opina.

La muerte de Tracy, la madre, a la que interpreta la actriz Cristin Milioti, también hizo enfurecer a algunos fans.

Sin embargo, Josh Radnor, que daba vida a Ted Mosby, contó el año pasado a los compañeros de la edición estadounidense del HuffPost que creía que los medios de comunicación habían exagerado la sensación de indignación por el último capítulo. Según dice, cuando va a dar charlas a las universidades, pregunta a los estudiantes si les gustó el final de la serie y, en general, al 60% le pareció decepcionante y al 40% le pareció aceptable.

Ted (Josh Radnor, a la izquierda) y la madre, (Cristin Milioti, a la derecha) en el primer capítulo de la novena y última temporada de 'Cómo conocí a vuestra madre'. (Imagen: Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

Además, el actor también está seguro de que los fans de la serie habrían quedado descontentos independientemente del final de la serie.

"Si la serie hubiera acabado con Ted y Tracy viendo una puesta de sol, creo que la gente se habría quejado por tratarse de un final demasiado sensiblero, facilón o de cuento de hadas", sostiene Radnor. "Pero hay algo en Cómo conocí a vuestra madre que siempre superaba toda expectativa; siempre nos hacía llorar y nada acababa siendo lo que parecía".

En eso estamos de acuerdo.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés por Lara Eleno Romero.