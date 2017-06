El expresentador de Top Gear Richard Hammond acaba en el hospital tras un grave accidente de coche

El presentador británico Richard Hammond, conocido por estar al frente de Top Gear durante trece temporadas, ha sufrido un gravísimo accidente que ha estado a punto de costarle la vida.

El incidente se produjo durante el último rodaje del programa The Grand Tour, que se emite a través de la plataforma Amazon Prime Video y que también gira en torno a los coches.

El presentador iba al volante de un Rima Concept One por una sinuosa carretera suiza cuando, en plena curva, su vehículo se salió de la trazada para chocar contra el quitamiedos.

Este coche, fabricado por una compañía croata, es un superdeportivo eléctrico de más de 1.000 CV de potencia y con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Tras varias vueltas de campana, el fuego se adueñó de la zona. Un helicóptero acudió a toda velocidad al rescate de Hammond, de quien se temía lo peor.

"No estoy muerto", afirmaba horas después del accidente el propio presentador —a través de redes sociales—.

Video from @richardhammond direct from his hospital bed: https://t.co/lAHxpFnQTP