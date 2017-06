Irene Montero defiende la moción contra el "autoritarismo" y la "actitud de dueños de cortijo" del PP

Duro arranque del debate de la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy. La portavoz morada, Irene Montero, ha sido la primera en tomar la palabra y ha justificado esta iniciativa por el "autoritarismo, la actitud de dueños del cortijo y el elitismo mediocre" del PP.

Montero, interrumpida varias veces por los abucheos de la bancada del PP, ha dicho a los populares: "Basta ya de corrupción: su tiempo ya ha acabado". Y ha reprochado a los miembros del Partido Popular su "falso milagro económico" y su "obsesión por borrar la historia democrática".

Además, ha afeado directamente al presidente del Gobierno que tenga que ir a declarar el próximo mes de julio a la Audiencia Nacional por la "corrupción de su partido".

"Ustedes tratan a España con la misma arrogancia que me tratan a mí", ha apostillado. La portavoz de Unidos Podemos ha asegurado acto seguido que "España ya no mira para otro lado y no tiene miedo". "Ustedes, para gobernar necesitan mentir", ha espetado al PP entre los aplausos de su grupo parlamentario.

"PIDAN PERDÓN Y DEVUELVAN LO ROBADO"

En un tono duro, Montero ha recriminado al PP que "los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal". "Han mentido sistemáticamente", ha añadido, a la vez que ha comparado la situación del PP con la serie Los Soprano y la trilogía de El Padrino.

Tras enumerar los números casos de corrupción en los que están implicados miembros del PP, ha hecho una petición directa a Rajoy y los suyos: "Pidan perdón y devuelvan lo robado, hasta el último céntimo". En este sentido ha reclamado, además de que se marche el PP de las instituciones, que el dinero de las próximas campañas de los populares sea utilizado para compensar las arcas públicas tras estos escándalos.

La corrupción tiene sede y es Génova 13

Y ha continuado su ataque a los populares: "La corrupción tiene sede y es Génova 13". La portavoz de Unidos Podemos ha aseverado que el PP ha convertido la corrupción en una "forma de gobierno". Otro dardo más: "España esta harta de que le robe y la democracia pide paso". "Su patria no es España, es Panamá", ha soltado durante el debate, en el que ha remarcado que "el voto al PP no es un cheque en blanco para robar".

A Rajoy le ha dicho directamente: "Su irresponsabilidad es insuperable. Pusieron como ejemplo a un delincuente económico de primer orden (Rodrigo Rato)". "Se les debería caer la cara de vergüenza al escuchar lo que han hecho con nuestra economía", ha criticado Montero.

Más leña: "Los empresarios que pagaban sobrecostes iban a Génova 13. Los despachos de Granados, Aguirre, González, Bárcenas, Rajoy y la vicepresidenta estaban en Génova 13. En Génova 13 los sobres se movían de arriba a abajo. Y 14 horas, 13 más una, necesitó la Guardia Civil para registrar su sede por corrupción".

"Es un fraude democrático", ha denunciado Montero, quien ha explicado que el PP gobierna gracias a la "trama de poder" y las "presiones de la oligarquía". Y ha defendido a su partido: "Nosotros no mentimos, nosotros no robamos".

Montero ha querido también durante su discurso hacer menciones feministas contra la política "machista" y ha citado a referentes como Rosa Parks y las mujeres cigarreras que hace 183 años crearon las primeras asociaciones para defender sus derechos.

Asimismo, ha abordado la cuestión territorial y ha acusado a Rajoy de haber "dinamitado los puentes" con Cataluña. La solución, en su opinión, pasa por un "referéndum, derecho a decidir, para que las bases de la convivencia entre los pueblos de este país sean firmemente democráticas".

Este ha sido el gran momento parlamentario de Montero desde que llegó al Congreso. Y ha ido de menos a más, provocando los aplausos de su bancada y abucheos desde el lado del Partido Popular. En primera fila, han escuchado con mucha atención Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, que ha tomado constantemente notas. Otros miembros del Gobierno han preferido leer un libro, como Íñigo Méndez de Vigo, o mirar el móvil.

