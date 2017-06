David Bustamante se prestó a hablar de amor este lunes con Risto Mejide en All you need is love (Telecinco). Sin embargo el cantante, inmerso en rumores de ruptura con su mujer, Paula Echevarría, se mostró bastante hermético sobre su situación sentimental.

"¿Alguna vez has tenido el corazón tan mal que no te ha apetecido salir a cantar?", intentó indagar el publicista. "Muchas veces, no somos robots", se limitó a responder el cántabro.

Minutos después, Mejide volvió al ataque: "¿Cómo David Bustamante afronta una ruptura?". El artista se limitó a negar con la cabeza con una sonrisa críptica. "Habrás tenido más. ¿No has tenido más rupturas?", insistió el presentador. "Es que no voy a hablar ni para bien ni para mal. Yo te agradezco tu apoyo y tu cariño pero jamás en la vida estaría ni un minuto en televisión si no es por mis méritos propios de trabajar", fue la respuesta del artista.

"Correcto, no voy a seguir por ahí pero este es un programa de amor", intentó reconducir Mejide. "Y yo sigo enamorado del amor. No hay nada en la vida más bonito que amar", puntualizó Bustamante.

El artista dejó otra reflexión: "Cuando el amor es de verdad nunca hay un final [...] Tú aprendes a amar cuando eres padre. Mi amor verdadero y el que nunca va a terminar nació el 17 de agosto de 2006".

Bustamante, de 35 años, y Echevarría, de 39, se conocieron en 2005 en Lanzarote. Siete meses después se comprometieron y se casaron el 22 de julio de 2006 en la basílica de Covadonga (Asturias). Tienen una única hija, Daniella.