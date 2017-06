16 momentazos de la moción de censura que tienes que ver sí o sí

Dieciséis horas y media repartidas en dos sesiones ha durado la tercera moción de censura de la democracia. DIE-CI-SEIS-HO-RAS-Y-ME-DIA.

Dieciséis horas y media que han dado para (casi) todo: estrenos en la tribuna de oradores, diputados leyendo, hablando por el móvil o haciendo cualquier cosa excepto prestar atención, alcaldes jugando al Candy Crush, diputadas escribiendo tuits machistas y luego borrándolos y, por supuesto, menciones a Venezuela. ¡¡ CHUPITO !!

Si no has podido ver o no has querido tragarte el tostón de la moción de censura, aquí te dejamos los grandes hits de sus señorías. 16 horas resumidas en estos 16 momentazos (más un bonus track).

RAJOY HACIENDO DE RAJOY

Del creador de "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde", llega "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político" 🤔

RAJOY HACIENDO DE RAJOY (PARTE 2)

El presidente no quería salir del hemiciclo sin hacerle una pregunta a Pablo Iglesias que, al parecer, lo corroía: "¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?" 🤔🤔

LA LISTA DE LA CORRUPCIÓN

Irene Montero ha sido la gran revelación de la moción de censura. Era su primera vez en la tribuna de los oradores como portavoz de Unidos Podemos, tras la defenestración de Íñigo Errejón en ese mismo cargo. Fue la encargada de romper el hielo y defender la moción. Y, pese a algunos comentarios machistas provenientes -para más inri- de una mujer que aseguraban que estaba en el cargo por ser la novia de Iglesias, Montero demostró que está más que capacitada para ser la voz de la formación morada en el Congreso. O, en palabras de Iñaki Gabilondo, "Irene Montero tiene una fuerza colosal. Si los años la templan, puede ser una lideresa notable".

Montero dio buena cuenta de esa fuerza cuando recitó en un minuto y veinticinco segundos nada menos que 65 de los casos de corrupción que acechan al Gobierno y al Partido Popular. "Y estos son, señorías, los que han salido", apostilló Montero. "Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía".

AMOR, AMOR (DE RAFAEL, QUE NO DE CACHAREL)

La intervención de Irene Montero fue tan comentada en la prensa que el portavoz del PP, Rafael Hernando, no quiso dejarla pasar para, eso sí, lanzar una de esas pullas tan marca de la casa.

"Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted pero no diré yo esto porque, si no, no sé qué voy a provocar en esa relación", dijo Hernando, provocando que las caras de Montero e Iglesias pasaran de la sonrisa al cabreo en cuestión de cinco segundos. El revuelo que se montó a continuación fue tan grande que Hernando lo quiso arreglar con un "relación política".

LA REVELACIÓN DE RAFAEL HERNANDO

Una de las sorpresas del debate de la moción ha sido la revelación inesperada que Rafael Hernando ha hecho en la tribuna de los oradores: que ha sufrido un cáncer. Lo ha contado para defender las donaciones que Amancio Ortega ha hecho a la sanidad pública para la lucha contra esa enfermedad.

NO HACÍA FALTA

El nombre de Ignacio Echeverría, el español muerto en los atentados de Londres, ha aparecido en la tribuna de oradores. ¿La razón? Ninguna. La mención que Rafael Hernando ha hecho del chico ha sido completamente gratuita. No pintaba nada. Ha sido tan extemporánea que Pablo Iglesias le ha respondido: "¿A usted le parece normal mentar la memoria de Ignacio Echeverría en la réplica a una moción de censura? Un poco de dignidad democrática". Pues eso.

EL CABREO DE ANA ORAMAS

La diputada de Coalición Canarias subió a la tribuna notablemente enfadada. "Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas", le espetó a Pablo Iglesias. "Y con ese tonito, ese tonito machista despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío", siguió.

Oramas realizó una intervención de cinco minutos en la que se declaró "indignada" con la moción de censura y acusó a Podemos de utilizar las instituciones para hacer "teatro" buscando su propio beneficio: "Esto es una lamentable pérdida de tiempo, un despilfarro".

FORMENTERENCOS EN LUGAR DE FORMENTERANOS O FORMENTERENSES

Pablo Iglesias, que de Ciencia Política sabe mucho, parece que anda un poco más flojo en cuanto a gentilicios se refiere. Y dejó de manifiesto sus lagunas cuando llamó "formenterencos" a los habitantes de Formentera cuyo gentilicio es formenterano o formenterense.

Nada más que decir. Bueno sí: qué maravilla Formentera. Quién estuviera allí ahora 🏖.

EL VOTO "TELEPÁTICO"

Nada menos que telepáticamente ha votado Alicia Sánchez Camacho. O, al menos, eso es lo que ha dicho Patricia Reyes, integrante de Ciudadanos y secretaria de la Mesa del Congreso, cuando estaba haciendo el recuento. Suponemos que quería decir "telemáticamente".

MORAGAS VOTA PARA ECHAR A RAJOY

El del "voto telepático" no ha sido el único error durante la votación. El diputado del PP Jorge Moragas ha votado "sí" a echar a Rajoy del Gobierno. Una de dos. O se ha equivocado o su jefe no le mola nada de nada.

El RIFIRRAFE RIVERA-IGLESIAS

Los dos líderes no parecen haberse dejado nada por decir en la moción.

Rivera a Iglesias: "¿Qué van a hacer ustedes? ¿Nacionalizar Mercadona?", "Usted es demoliciones Iglesias. A la que Rufián y Bildu ven demoliciones Iglesias dicen: ¿dónde hay que apretar el botón?".

Iglesias a Rivera: "Los señores del PP se ríen de ustedes", "Cuídense del compadreo con el partido político más corrupto de Europa".

JOSÉ LUIS ÁBALOS SE QUEJA DE TVE

EL portavoz socialista, que también se estrenaba con su cargo en la tribuna de oradores, se ha quejado de que TVE hubiera cortado la emisión de su intervención para dar en directo otra noticia: el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

¿DASTIS O DUSTIS?

Era la duda que parecía tener Pablo Iglesias a la hora de llamar por su apellido al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Varias veces lo llamó de manera incorrecta. Tantos murmullos se levantaron en la Cámara, que el líder de Podemos hubo de pedir perdón.

NOTA: se dice Dastis. DAS-TIS

SI YO PUDIERA Y TÚ TE DEJARAS...

José Luis Ábalos no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordarle a Pablo Iglesias la oportunidad que tuvieron de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez a presidente del Gobierno. "Esta sesión de dos días nos la hubiéramos ahorrado y hoy tendríamos un gobierno progresista de regeneración y no lo tenemos". Y, de paso, el portavoz del PSOE ha querido justificar el voto de abstención de su grupo en la moción de censura de Podemos.

EL PRAGMATISMO DE RAJOY

Fiel a su estilo, Rajoy ha querido resumir los días de moción de censura con una frase lapidaria de esas que son carne de titular: "Para perder cualquier candidato vale. Incluso usted, señor Iglesias Turrión".

VENGA, QUE ME QUIERO IR A MI CASA

Tras finalizar este martes la primera sesión de la moción de censura, los periodistas esperaban en el pasillo del Congreso a Mariano Rajoy para preguntarle por sus impresiones. Pero el líder del PP no los atendió y los despachó con un "Oiga, que llevo ya ocho horas".

(Los periodistas, no, señor presidente. Los periodistas acababan de llegar).

BONUS TRACK: LA NO SORPRESA

Después de dos días de moción de censura, al final ha sucedido lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. La moción no ha prosperado porque Unidos Podemos, el grupo que la presentó, no reunía los suficientes apoyos para que saliera adelante (176 votos), pese a contar con el apoyo de ERC, Bildu y Compromís.