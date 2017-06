Lío en Uber: machismo, acoso y retirada

Un comentario sexista ha provocado la dimisión de uno de los miembros del Consejo de Uber, la compañía de transporte de viajeros y bestia negra de los taxistas, que atraviesa momentos turbulentos. Este martes se hacía oficial la retirada temporal —una especie de año sabático— de su fundador y presidente, Travis Kalanick, al tiempo que se conocían las conclusiones de la investigación interna por acoso sexual y malas prácticas que ha empañado la imagen de la empresa.

En el consejo de Uber solo se sentaba hasta ahora una mujer: Arianna Huffington, fundadora y expresidenta de The Huffington Post, quien defendía en un encuentro con empleados las ventajas de incorporar otras mujeres a la junta. En ese momento, fue interrumpida por Bonderman, que dijo: "Lo que está claro es que con más mujeres habrá más cháchara". 'Venga ya, David, ya tendrás tiempo de sobra de hablar tú', respondió Huffington, ante el pasmo de los asistentes.

El comentario machista de Bonderman —un multimillonario de 72 años, socio de la firma de inversión TPG— provocó la indignación de los trabajadores de Uber y pronto se trasladó a las redes sociales. El consejero se disculpó ante Huffington y por email a los empleados, y poco después presentó su dimisión.

I appreciate David doing the right thing for Uber at this time of critical cultural changes at the company. https://t.co/jCw0y9tBYY