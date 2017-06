Rafael Hernando indigna a Iglesias y Montero al mencionar su "relación"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha tenido que pedir disculpas en el Congreso después de hacer una mención a la relación personal que tienen el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz del partido, Irene Montero.

"Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no... no sé qué voy a provocar en esa relación", dijo Hernando, que generó el murmullo generalizado en la Cámara.

Aunque Hernando quiso precisar después que se refería a la "relación política", el portavoz 'popular' tuvo que pedir disculpas. "Le pido excusas. Yo hablaba de una relación sencillamente política. Sabe usted que tengo una gran estima por su portavoz".

En su intervención posterior, Iglesias no ha hecho ninguna referencia a las palabras de Hernando y se ha limitado a asegurar: "Si a su estilo parlamentario le doy una replica excesiva aquí, estaría legitimando una forma de hacer parlamentarismo que no se merece esta cámara".

Y ha zanjado: "Ha dicho usted que España es un gran país. pero sepa una cosa: sin ustedes, lo sería todavía más".

No es la primera vez en las últimas horas que un dirigente del PP tiene que rectificar tras hablar de la relación personal de Irene Montero y Pablo Iglesias. Este martes, la diputada 'popular' Ana Vázquez Blanco publicó un par de tuits a los pocos minutos del inicio de la sesión para recordar la relación sentimental entre Irene Montero y Pablo Iglesias. Luego los borró.