Un congresista republicano, herido en un tiroteo durante un partido de béisbol benéfico en EEUU

Varias personas han resultado heridas en Estados Unidos, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise, durante un tiroteo ocurrido durante un partido de béisbol benéfico en Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington.

Scalise es el tercer republicano de mayor rango de la Cámara de Representantes de EEUU y The Hill ha informado de que se encuentra estable.

La Policía acudió al edificio 400 de la calle Monroe este a las 07:30, hora local. En Twitter, han señalado que el sospechoso ya se encuentra bajo custodia y que los heridos están siendo trasladados al hospital.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates.