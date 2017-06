Al menos cuatro muertos y dos heridos en un tiroteo en San Francisco (EEUU)

Un tiroteo ocurrido este miércoles en un centro de mensajería UPS del área de Potrero Hill (San Francisco) ha dejado al menos cuatro muertos, incluido el sospechoso, y dos heridos, según han informado las autoridades. El supuesto autor de los hechos es un trabajador de la empresa, ha confirmado UPS en un comunicado.

El resto de las víctimas mortales eran también trabajadores de la compañía, que se encontraban en el almacén del establecimiento en una reunión matutina antes de comenzar su turno.

El sargento de policía Toney Chaplin dijo en conferencia de prensa que el sospechoso se disparó a sí mismo tras abrir fuego contra sus compañeros. El tirador falleció minutos después en el hospital general de San Francisco.

Un testigo de los hechos, con el uniforme de UPS, dijo al rotativo San Francisco Chronicle que el sospechoso abrió fuego al menos contra tres personas en torno a las 09:00 hora local (17:00 GMT).

Un residente de la zona afirmó que vio a varias personas saliendo del establecimiento completamente cubiertas de sangre, algunas con ayuda de agentes de policía y de bomberos.

There's a shooter in or around Potrero Hill UPS office. People hurt. 17th and San Bruno pic.twitter.com/VicvNJyl1k — lawrence coburn (@lawrencecoburn) 14 de junio de 2017

El establecimiento de UPS se encuentra en la zona este de San Francisco, a unos cuatro kilómetros del centro financiero de la ciudad.

La policía de San Francisco comunicó a través de Twitter que la situación está controlada y que el edificio está seguro. "El cuerpo de Operaciones Especiales continúa rastreando el inmueble en busca de más víctimas y testigos", ha añadido.