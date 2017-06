Vips abrirá 20 restaurantes wagamama en España y Portugal en los próximos cinco años

Grupo Vips prevé la apertura de 20 restaurantes wagamama en España y Portugal en los próximos cinco años, que generarán en torno a 1.000 empleos, según ha informado la compañía, que abre este miércoles su segundo local en España, concretamente en la calle Génova 27, entre los barrios de Chamberí y Justicia.

De esta forma, la cadena de origen británico de restaurantes panasiáticos wagamama continúa con su expansión en España de la mano del Grupo Vips e inaugura un nuevo local casi dos meses después de que wagamama aterrizara en España con la apertura de su primer restaurante en plena 'milla de oro' madrileña.

El primer wagamama en España esta localizado en el número 41 de la calle de Serrano, al que le ha seguido el ubicado en la calle Génova, donde ocupa el espacio de la enseña The Wok, con una superficie de más de 400 metros cuadrados y un equipo de 60 personas.

A estos dos locales se sumarán otros dos después del verano, uno de ellos en el centro comercial Plaza Rio 2, que abrirá sus puertas en octubre, y el otro en una ubicación aún por determinar. La plantilla de cada local se sitúa de media entre 40 y 50 empleados.

PLAN DE EXPANSIÓN

La intención del Grupo Vips es abordar el plan de expansión en España y Portugal de la marca wagamama, creada en Londres en 1992 y que en la actualidad cuenta con más de 170 resturantes en más de 20 países y un equipo de más de 8.500 personas.

En concreto, dicho plan contempla, además de las aperturas en Madrid, inauguraciones en otras ciudades como Barcelona, donde wagamama podría desembarcar el próximo año, o Valencia.

"Tenemos ganas, queremos estar en todas las grandes ciudades españolas con una expansión lo más ordenada posible", subrayaba recientemete el director general de wagamama en España y Portugal, Alvaro Salafranca.

"Sabemos gestionar cosas creadas por nosotros y ejecutar cosas creadas por otros", ha afirmado Salafranca, quien ha explicado que pese a la experiencia de The Wok, cuyos locales han sido cerrados, Grupo Vips debía seguir en la comida panasiática, por lo que firmó un acuerdo en 2016 con wagamama, que ya está disponible en 'take away', para convertirse en franquiciado exclusivo de la marca en España y Portugal.

Grupo Vips, que suma más de 350 establecimientos, gestiona en propiedad o bajo el régimen de franquicia cinco reconocidas cadenas: Vips (cafetería-restaurante y tienda), VIPSmart, Ginos, TGI Fridays y Starbucks Coffee en España, Portugal y Andorra.