Despiden a un entrenador de un equipo alevín de fútbol por ganar 25 a 0

El CD Serranos, un clásico entre los clubes de barrio de Valencia, ha despedido al entrenador de uno de los equipos de alevines de primer año de su escuela por permitir que sus niños ganasen 25 a 0 al colista.

"Nosotros educamos valores, como el respeto al equipo contrario, y esa actitud no podemos admitirla", aseguran en el diario Levante desde el CD Serranos, que quitan cualquier responsabilidad sobre los niños.

La media de goles salía a uno cada dos minutos, llevaban media docena de tantos al cuarto de hora y el choque terminó al descanso 15 a 0. Aún así, el técnico ordenó a sus chicos que siguieran metiendo goles.

No obstante, el abogado del técnico ha argumentado —en El País— que "en ningún caso animó a sus jugadores a que intentasen ampliar el marcador. Al revés, les dijo que dejasen de presionar en campo contrario. Pero el Benicalap C, que no disponía de cambios, seguía atacando y dejaba demasiados espacios".

La decisión de la directiva fue inmediata y fulminante.

El partido, del grupo IV de alevines de primer año, se jugó el pasado 3 de junio en el campo del CD Serranos. El rival era el Benicalap C, el colista del grupo, que ha terminado la temporada con 0 puntos y 247 goles en contra.

QUERRÁS VER ESTO

Niños que conocen a sus ídolos del fútbol