EEUU vende 36 aviones de combate a Qatar en un intento de suavizar las tensiones en el Golfo

El ministro de Defensa de Qatar, Khalid Al Attiyah, y su homólogo estadounidense, Jim Mattis, cerraron hoy el acuerdo de 12.000 millones de dólares en Washington, según el Pentágono.

La venta "dará a Qatar una capacidad de vanguardia y aumentará la cooperación e interoperabilidad de seguridad entre Estados Unidos y Qatar", dijo el Departamento de Defensa en un comunicado.

El Congreso aprobó el año pasado una venta de hasta 72 F-15 en un acuerdo valorado en hasta 21.000 millones de dólares para ese país, abriendo la puerta para el acuerdo rubricado hoy. Sin embargo, eso ocurrió antes de la mayoría de los vecinos de Qatar, liderados por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, rompieran relaciones diplomáticas, comerciales y de transporte con Doha la semana pasada, decisión que argumentaron a causa del presunto apoyo qatarí a grupos terroristas en Irán.

Riad también cerró su frontera con Qatar, la única frontera terrestre que tiene el emirato. Además, el cierre del espacio aéreo saudita, bareiní y emiratí a los vuelos de propiedad de Qatar ha causado importantes trastornos en las importaciones, los viajes y a sus ciudadanos.

COMPLEJO EQUILIBRIO

La venta de los F-15 destaca la compleja posición en que se encuentra la Administración Trump, forzada a equilibrar su enfoque en la lucha contra el terrorismo en medio de las rivalidades de sus principales aliados en la región. La transferencia de armas se produce pocas semanas después de que Trump firmase otro acuerdo de venta de armas a Arabia Saudita por casi 110.000 millones de dólares.

Mientras el bloque liderado por Arabia se movía contra Qatar, los intentos del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson de mantenerse neutral fueron eclipsados por una serie de tuits del propio Trump, en los que acusó a Qatar de apoyar el "terror".

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!