El fiscal especial de EEUU investiga a Trump por presunta obstrucción a la Justicia

Robert Mueller, el fiscal especial de EEUU que investiga la injerencia rusa en las elecciones de 2016, está investigando a Donald Trump por posible obstrucción a la Justicia, ha informado The Washington Post.

Citando fuentes anónimas, el periódico dice que altos funcionarios de inteligencia serán entrevistados por investigadores que están trabajando con Mueller. Entre ellos, el director nacional de Inteligencia, Daniel Coats, el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, Mike Rogers, y su exadjunto, Richard Ledgett.

El diario indica que Mueller está muy interesado en un intercambio que tuvo lugar el 22 de mayo, cuando Coats dijo a sus colegas que Trump le había pedido que interviniera para que Comey dejara de investigar a su exasesor de seguridad, Michael Flynn, en el marco de la pesquisa del FBI sobre la injerencia rusa.

Pocos días después de esa reunión, Trump habló separadamente con Coats y Rogers y les pidió que emitieran declaraciones señalando que no habían pruebas de una coordinación entre su equipo de campaña y Rusia. The Washington Post afirma que ambos funcionarios se negaron a hacerlo.

El equipo legal del presidente ha tachado de "escandalosa, inexcusable e ilegal" la filtración, pero no ha desmentido la historia. Trump niega que haya habido colusión entre él o alguno de sus allegados y Rusia.

La titular del Partido Republicano, Ronna McDaniel, considera infundadas las acusaciones y asegura que "no cambian nada" porque "no hay pruebas de obstrucción". Y ha recordado que varios líderes de inteligencia "han dicho reiteradas veces que no ha habido esfuerzos por impedir la investigación".

"Las continuas filtraciones ilegales son el único crimen que se ha cometido aquí", ha concluido.

