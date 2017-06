Las redes se toman con humor la ola de calor

Estamos a 40 grados. Como mínimo. Estamos a 40 grados y estamos asados, cocidos, sudados y asqueados de la vida. Entre otras cosas, porque España lleva cuatro días embutida en temperaturas veraniegas y resulta que la auténtica ola de calor está llegando ahora. O nos metemos debajo del aire acondicionado, o cogemos el abanico o no sobrevivimos.

Calma. No es que podamos decir que winter is coming, lo sentimos, pero sí que, como dijo el sabio Machado y cantó el no menos sabio Serrat, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasará también la ola de calor, pero mientras tanto, al menos, riamos. ¿Quién no ha recibido estos días una notificación en WhatsApp que dice "Se ha añadido un ventilador al grupo"?

El calor, en vez de derretirnos el cerebro, parece que nos agudiza el ingenio. Con toda esta chispa se han tomado la ola de calor en las redes.

Mapa de Intención de Voto:

La corrupción pasa factura al PP, sin votos.

Arrasaría Podemos, subiría Ciudadanos y entrarían los Verdes. pic.twitter.com/zhVYny8noc — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 11 de junio de 2017

- ¿Y por Madrid cómo vais de calor?

- Nah, lo normal. pic.twitter.com/tguvGF7bD2 — Barb Hernández (@barb_hernandez) 12 de junio de 2017

"Qué calor haces" como piropo definitivo. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 15 de junio de 2017

Cuando te digan que algo es imposible, recuerda que al lado de la Puerta del Sol, con 42° a la sombra, hay un tipo que sólo vende turrones pic.twitter.com/ugbpMdMJIk — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de junio de 2017

España entera ha ido a trabajar sin dormir por el calor. Hoy o nos sale todo de la leche o nos echan del euro. — Carlos G. Miranda (@CarlosG_Miranda) 15 de junio de 2017

Cuando llevamos ya casi dos semanas con 40 grados de media y te dicen que hoy empieza una ola de calor pic.twitter.com/cKU3Tlq21T — GilaTwits (@_GilaTwits_) 15 de junio de 2017

Vosotros rezándome a mí para que pare el calor y yo rezando para que dejéis de cargaros la capa de ozono. — Dios (@Sr_Dios) 15 de junio de 2017

Cuando te dicen que de blanco hace menos calor. pic.twitter.com/dqTcATu7eB — VICE España (@VICESPAIN) 15 de junio de 2017

La homeopatía es buena para el calor porque hidrata. — Super Falete (@SuperFalete) 15 de junio de 2017

Acaban de decir que la ola de calor va a empezar MAÑANA.



ESTO HA SIDO LA BETA ABIERTA PÚBLICA.



VAMOS A MORIR. — D. (@MrMedra) 14 de junio de 2017

- La ola de calor llega este jueves, hasta ahora las temperaturas eran normales.

- pic.twitter.com/RAFBGGvy26 — D. von Sorian (@DSorian) 14 de junio de 2017

-¿Y os ha sido útil la propuesta de la Consejería para afrontar en las aulas la ola de calor?

-Mogollón pic.twitter.com/Hpq80jZvTK — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 15 de junio de 2017

Lo del mapa de España rosa no he sido yo.

Yo hubiera puesto también purpurina. pic.twitter.com/ZoLdtd8Wle — la vecina rubia (@lavecinarubia) 13 de junio de 2017

Que la ola de calor llega mañana. Al parecer lo de estos días eran brasas del infierno fresquitas. pic.twitter.com/xhehWTum7s — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 14 de junio de 2017

