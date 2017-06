Los detalles sobre 'Juego de Tronos' que Peter Dinklage contó en 'El Hormiguero'

Muchos fans de Juego de Tronos se pegaron este miércoles a la televisión para seguir la entrevista a Peter Dinklage en El Hormiguero (Antena 3) por si, ya que pasaba por allí para hablar del anuncio de Estrella Damm que protagoniza, se le escapaba alguna pista sobre la serie o su personaje, Tyrion Lannister.

Aunque la charla con Pablo Motos fue breve para dar paso a distintos juegos, trucos de magia, actuaciones y pirotecnia, el actor sí dejó caer algún detalle.

¿BEBIERON CERVEZA DE VERDAD?

"Me imagino que en el rodaje agua poca, cerveza mucha...", inquirió Motos sobre si bebieron alcohol durante la grabación del anuncio. "Después del rodaje, porque yo soy un profesional. La cerveza de verdad la bebíamos después del rodaje", contestó Dinklage.

"La verdad es que bebíamos cerveza falsa todo el rato porque claro, tampoco te quieres emborrachar cuando estás trabajando", añadió. Durante El Hormiguero, eso sí, no tuvieron reparos en cambiar el contenido de las tazas: agua por cerveza.

LA MUERTE DE LOS PERSONAJES

Juego de Tronos es famosa por las numerosas (y sangrientas) muertes de sus protagonistas. "Cuando seguíamos los libros al principio todo el mundo sabía quién iba a morir y cuándo pero claro, ahora que ya estamos más allá de los libros publicados puede morir cualquiera en cualquier momento", explicó Dinklage.

Según contó, al principio de cada temporada, cuando reciben los guiones se lanza "a la última página y luego voy leyendo desde atrás. Siempre". "Si no he muerto, entonces voy al principio y ya lo leo todo. No soy capaz de leerme los diez guiones sin saber si me voy a morir en algún momento", reconoció.

Confiesa #PeterDinklageEH que cuando le dan los guiones de #JuegodeTronos a principio de temporada, lee desde el final para ver si muere 😂 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 14 de junio de 2017

ESCENAS DE MUERTE Y SEXO

Pablo Motos quiso saber cómo viven los actores cuando el guión acaba con el personaje de alguno de sus compañeros: "¿Cómo es el proceso? ¿Graba su escena, muere y luego le hacéis una fiesta? ¿Una despedida? ¿Un entierro?".

"Sí, bueno, salimos a beber sobre todo", respondió el intérprete entre risas. Contó que se procura grabar las escenas en orden cronológico, para evitar que un actor tenga que rodar su muerte y a los pocos días volver. "Eso pasa, desde luego, aunque intentamos siempre mantener la cronología porque nadie quiere hacer una escena de muerte tan intensa y luego venir a tomarse un café en otra, no queda igual".

"O te mueres y luego tienes que volver a grabar una orgía", sugirió Motos. "Eso es mejor. Pienso que ahí deberíamos morir todos", contestó Dinklage.

El actor aseguró además que no termina de comprender las críticas a las escenas de sexo de la serie. "No les importa nada la violencia y las muertes pero el sexo no les parece bien. Claramente algo va mal. Además hace mucho frío y tienen que mantenerse calentitos de alguna manera, es normal que se junten", bromeó en referencia a Invernalia.

EL ENFADO DE LOS FANS

En un momento de la conversación Pablo Motos pronunció el nombre del personaje de Sophie Turner, Sansa Stark, como "Sasha", algo que no sentó bien a los seguidores acérrimos de Juego de Tronos.

