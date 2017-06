Miguel Bosé: "El daño hecho en el primer año y medio de gobierno de Rajoy ha sido desastroso"

Miguel Bosé vive un largo cumpleaños. Desde febrero celebra sus cuatro décadas ante el micrófono con una extensa gira, llamada Estaré, que comenzó en México y que lo trae este 23 de junio al Wizink Center de Madrid y los días 26 y 27 al Auditori del Fòrum de Barcelona. Su reencuentro con el público español no acaba ahí: le esperan otras 12 ciudades hasta que cruce el charco de nuevo en septiembre.

"Cumplo 40 años de música y recorro todo desde Linda hasta Estaré —título también de la canción que compuso para su último disco, MTV Unplugged, dedicada a sus hijos—", resume el artista, de 61 años, en conversación con El HuffPost. El show, que repasa muchos éxitos de su carrera (más de 70 de sus canciones han alcanzado el número 1 en Europa y en América), lo comparte con amigos allá donde va y estos días lo acompañarán Pablo Alborán, Vanesa Martín y Marlango.

Lo especial de Estaré es su corazón acústico. "Hay sonido Bosé de toda la vida", afirma el cantante. Ese sonido es el producido con ordenadores y por eso para el núcleo del concierto, esa parte acústica, se ha tenido que dar un aire nuevo a algunos temas, "cambiar estructura, sonidos, arreglos...".

Algunos temas de siempre suenan distintos pero no por la forma, sino por el fondo. "Hay canciones que estoy contento de haberles encontrado una nueva actitud", explica. "Por ejemplo, Nada particular es una canción que escribí en 1992 dedicada a la guerra de Yugoslavia con mucho romanticismo, esperanzas, nostalgias, melancolías... era un canto a la libertad inspirado en una historia de exilios. Hoy en día la arranco con rabia porque una canción dedicada a este tema ya no la puedes cantar de la misma manera, hay que cantarla diciendo 'Basta ya, hasta aquí".

Si Miguel Bosé habla con pasión de su show, es casi más vehemente cuando entra en terreno político. Sonado fue su mensaje de hace unos días sobre Venezuela. El cantante, que nació y vive en Panamá desde 2015, estalló en redes sociales por la situación que se vive en el país casi vecino.

"Ya le he dicho de todo al presidente, le he dicho de todo al Gobierno y ahora arremeto contra la comunidad internacional. ¿Dónde estáis? ¿Qué está pasando?", exclama. "Los países hermanos podrían ejecutar acciones muy contundentes que hicieran respetar la constitucionalidad del país [...] Los venezolanos se sienten abandonados de la mano de Dios y, sobre todo, de los hombres. Es insostenible, porque es una matanza diaria", sentencia.

¿Estamos ante el Bosé más reivindicativo o que menos se calla? "No, es el ciudadano Miguel", replica. "Bosé tiene una carrera pública que todo el mundo conoce y Miguel, como ciudadano, tiene causas con las que se identifica y que le tocan y con las que se involucra. Son muchas y en ellas trabajo todos los días de mi vida".

Entre ellas está Paz Sin Fronteras, fundación que comparte con Juanes. "El año pasado conseguimos que la paz fuera declarada Derecho Humano", recuerda. Bosé no sólo colabora con Greenpeace, con Intermon Oxfam o en la lucha contra el sida, sino que también trabaja con Patrimonio Indígena México y con Pristine Seas y National Geographic.

"Eso es el ciudadano Miguel. Es lo que de una manera, aparte de la música, más me entusiasma", asegura. Es su respuesta a algo de lo que se queja: "La inacción y la desidia". "Pasa porque los gobiernos hacen lo que hacen pero, ¿por qué? Porque nosotros no hacemos nada. Nada", reflexiona. "Si nadie mueve el culo, si no hay compromiso, si no hay activismo, no nos quejemos después".

¿Y cómo ve Bosé la situación política y social española? "De lejos, la veo muy de leeeeeejos", responde con una sonrisa antes de perderla. "Sinceramente no sé qué va a pasar. Hay mucho daño hecho, parte irreversible. El daño hecho en el primer año y medio de gobierno de [Mariano] Rajoy ha sido desastroso. Llamándose patriotas, abandonaron a sus compatriotas. Les crearon una vida más difícil, una vida de miseria, de hambre, de paro, de desahucios", manifiesta.

"Hay una generación que se ha ido del país y que no va a volver, en la que yo con mis impuestos había invertido para que se formaran y que se quedaran aquí, para hacer progresar el país. Se fueron y yo los veo, me los encuentro cuando voy a cantar a Ecuador, Chile, México, Salvador, Colombia. Están ahí y vienen. Y hablamos", prosigue Bosé.

"Les digo: '¿Echas de menos España?' Dicen 'Sí, mucho'. Les pregunto '¿Vas a volver?' [...] Entonces dicen 'Tengo un trabajo, un sueldo, ya tengo novia o ya estoy casado, ya tengo una familia, ya tengo hijos, tengo raíces. Es como en la Guerra Civil, que no vuelven", reflexiona Bosé. "¿Eso quién lo hizo posible? Tiene un nombre que empieza por Ra y termina por Joy. Eso a los compatriotas no se hace".

En su opinión, el gobierno "tuvo que entrar por el mismo aro por el que entró más de la mitad del mundo o todo el mundo, pero las cosas se tenían que haber hecho sin tanto daño colateral, sin tanto machaque y sacrificio mientras le daban 20.000 millones a Defensa y desahuciaban a la gente o construían con dinero público hospitales, como hacía Esperanza Aguirre, que luego los daba a gestión privada".

"El Estado debe hacerse cargo de sus ciudadanos, los que nacen entre este suelo y este cielo. Les tiene que dar lo mínimo básico, la dignidad mínima", condensa.

Bosé recupera la sonrisa al hablar de sus cuatro hijos, dos parejas de mellizos —Diego y Tadeo y Telmo e Ivo—, nacidos por gestación subrogada. La canción Estaré, que da nombre a la gira, es por y para ellos: "Está dedicada a mis hijos, para que sepan que siempre estaré en sus corazones". Asegura que a los niños les encanta y que "se saben todo el repertorio". "El pequeño, Telmo, es una cosa... se sabe hasta la coreografía de Bambú. También toca el piano", dice con orgullo.

A su modo de ver, la música "hay que inculcarla a todo el mundo", al igual que el "deporte, las matemáticas y viajar. Esas son cuatro asignaturas vitales" y presume de la apertura de miras que supone para ellos vivir en Panamá: "En su colegio hay 41 nacionalidades. En los cumpleaños había coreanos, saudíes, colombianos, suecos, venezolanos... Me acuerdo de la primera vez que yo vi a un niño de color. Me llevé un susto, me quedé bloqueado. Le miraba y le pregunté '¿Qué comes?'. Me miró como 'Éste es idiota'. Esa cosa mis hijos ya no la tienen".