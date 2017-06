Rafael Hernando califica de "burda maniobra política" las acusaciones de machismo contra él

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha calificado de "burda maniobra política" las acusaciones de machista que le han hecho por referirse —en el debate sobre la moción de censura a Mariano Rajoy— a la "relación" entre Pablo Iglesias e Irene Montero.

"Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no... no sé qué voy a provocar en esa relación", dijo Hernando, que generó el murmullo generalizado en la Cámara.

Hernando ha insistido este jueves —en Antena 3— que él se refería a una "relación política", antes de afirmar que "quien me conoce no puede decir que soy machista".

Ha insistido en que "la señora Montero se ríe y sonríe al escuchar mis palabras" y ha añadido que si la portavoz de Podemos lloró —"que no lo sé"— sería porque Iglesias "perdió la votación y sólo sacó 82 votos". "Una causa suficiente para que alguien sensible como ella pueda llorar", ha añadido.

PORTAVOZ IGLESIAS

Hernando ha afirmado también que Pedro Sánchez "tiene que decidir ahora que no está en el Parlamento si su portavoz será Pablo Iglesias o alguien de su formación" y si quiere en esta legislatura seguir acordando con el Gobierno o situarse "en la trinchera con otros".

Hernando ha hecho estas declaraciones en Antena 3 después del debate ayer de la moción de censura presentada por Unidos Podemos y de que el PSOE tendiera puentes con la formación morada.

"El PSOE tiene que decidir qué quiere", ha dicho el dirigente popular, antes de recordar que Unidos Podemos sólo contó ayer con el apoyo de Bildu y de ERC, "los viejos amigos de ETA y los que promueven la destrucción de la soberanía nacional y de España".

Y ha apostillado: "No se si el PSOE está por hacer esos pactos o por hacer una oposición dura y a la vez constructiva".