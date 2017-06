Aitor Esteban: "No veo que la legislatura vaya a agotarse mañana mismo"

"¿Qué hago yo aquí?" Esto dice Aitor Esteban cuando uno le pide que se defina. Esta pregunta-confesión la hace desde la sexta planta del Congreso, en la sala de reuniones del PNV. Desde allí se divisa el mar de tejas marrones que salpican el cielo del centro de Madrid.

Acaba de terminar el debate de la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy. Esteban (Bilbao, 1962) lo tiene claro: "No tenía ningún sentido". El portavoz del PNV votó 'no' a la investidura de Rajoy, pero ahora es pragmático. No le gusta este Gobierno, pero es "lo que hay". Por el momento, ha apoyado los Presupuestos Generales del Estado, el primer gran reto de Moncloa en esta trémula legislatura. Y avisa de que el compromiso con el Ejecutivo se ciñe solo a esta ley.

¿Qué sabor le ha dejado la fallida moción de Podemos?

Lo que ya esperaba. No tenía la intención de buscar una alternativa al Gobierno. Cuando anunció el resultado, se levantaron las bancadas de Podemos y del PP aplaudiendo a rabiar. Cada uno ha conseguido a su manera su objetivo: unos, ser protagonistas unos días, y el Gobierno, ser protagonista a su manera también incluso con un antagonista que le puede resultar incluso cómodo.

¿Por qué la abstención del PNV?

La moción no tenía ningún sentido. Cuando quieres preparar algo, llamas a la gente e intentas algo serio. Pero cuando mandas un sms cuando lo anuncias, no es serio. Algo que no tenía ningún sentido, pues abstención. Punto.

Iglesias no ha demostrado capacidad de poder coordinar y agrupar en torno a él la oposición

¿Sale reforzado Rajoy?

Lo que ha conseguido, y se lo advertimos a Iglesias, es que se viera que hoy por hoy no hay una alternativa de Gobierno. Es un dato absolutamente demostrado. Una vez investido el presidente, le vale con la mayoría simple. En muchas ocasiones puede bandearse, no lo va a pasar bien porque tiene que pelear ley a ley con unos y otros, pero es evidente que ha conseguido a su manera hacer ver que no hay una capacidad de la oposición para presentar alternativa. Además, creo que Pablo en algunos tramos de la discusión con algunos grupos se creó enemistades.

¿Con el PNV se ha creado enemistades?

Con el PNV no tuvo beligerancia, al revés, estuvo bastante suavecito. Digo con los partidos del Grupo Mixto. Fueron unos momentos de tensión que no esperábamos en la Cámara.

¿Iba más destinada la moción a intentar liderar la oposición por parte de Podemos?

Creo que Podemos no esperaba que ganara Pedro Sánchez, no hubiera hecho la manifestación en la víspera. ¿Liderar la oposición? No, porque no ha demostrado una capacidad de poder coordinar y reagrupar en torno a él la oposición. Al contrario, sí ha ganado protagonismo durante una semanas. Estas son carreras un poquito largas. Pero las elecciones no van a ser mañana por la mañana.

¿Va a durar esta legislatura?

Ya dije que no creía que fuera tan breve como algunos auguraban. No sé lo que va a pasar, puede haber muchos condicionantes porque nos vamos sorprendiendo un día sí y otro también con noticias que van saliendo en los medios, de comportamientos de miembros del Ejecutivo con otros poderes, casos de corrupción... Es muy difícil para el Gobierno en minoría poder aguantar, pero tampoco veo que esto vaya agotarse mañana mismo ni es la intención del presidente del Gobierno, que es un hombre rocoso y resistente. Va a intentar llegar lo más lejos posible.

Rajoy es un hombre rocoso y resistente

Iglesias les acusó de ser corresponsables de los recortes que llevan los presupuestos generales que apoyaron...

Como le dije a Iglesias, su propuesta era que no se aprobaran. No quiere decir que los presupuestos vayan a a ser maravillosos, sino que serían los de 2016, que había aprobado el PP con su mayoría absoluta e iban a ser peores. Es un argumento de muy poco peso.

¿Cómo explica el PNV decir 'no' a la investidura de Rajoy y luego apoyar los presupuestos?

Es sencillo. Estamos aquí para hacer políticas, no proclamas o gestos. Está claro que si comienza una legislatura y hay un Gobierno, ¿nos vamos a dedicar a elevar proclamas y no intentar cumplir nuestro programa? El Gobierno que hay es el que hay, me guste más o menos. Evidentemente, no me gustaba y voté en contra. Eso lo teníamos claro, le tocaba resolver eso a otros partidos con más responsabilidad de Gobierno. Pero una vez elegido, trabajamos en favor de nuestra ciudadanía y, por tanto, en lo que podamos llegar a un acuerdo, llegaremos, y también estaremos de otras cosas en contra. No estamos aquí para dar dos gritos desde la tribuna, estamos para trabajar e intentar sacar cosas. Se lo dije a Iglesias, aquí se pueden hacer cosas sin quitar al presidente del Gobierno y se pueden aprobar muchas leyes que no le harían ni pizca de gracia al PP.

Una vez se aprueben definitivamente los presupuestos en las Cortes, ¿hasta dónde están dispuestos a ayudar al Ejecutivo?

Ya veremos. Esto es un día a día. ¿Y hasta dónde estará dispuesto el Gobierno a acordar con nosotros? No lo sé. Nuestro compromiso está claro en el acuerdo que firmamos, es para la votación de los presupuestos de 2017 y ahí acaba nuestra responsabilidad.

Nuestro compromiso es para la votación de los presupuestos de 2017 y ahí acaba la responsabilidad

¿Han hablado algo del acercamiento de presos?

No, mezclar esto con la aprobación de una ley es muy malo. Esto tiene que partir del convencimiento del Ejecutivo y también de la opinión pública. En Euskadi hay una mayoría evidente, abrumadora en el Parlamento vasco, a favor de una política penitenciaria diferente. Evidentemente que hablamos de estas cosas, pero no mezclándolas con los presupuestos.

Hablemos del Cupo vasco. Les has salido un duro crítico en Ciudadanos.

Ciudadanos no sabe de qué habla, no tiene ni idea. Cs diría que no siempre, en cuanto oiga la palabra Cupo. Como está en contra del principio, siempre se va a manifestar así. Ellos quieren que desaparezca, pero hay una mayoría en la Cámara que sí entiende que es un sistema diferente y al que no vamos a renunciar. Es un sistema de riesgo para el País Vasco. Es una apuesta arriesgada, a nosotros no nos da dinero el Estado. Si lo gestionamos bien, perfecto y contribuimos a los gastos del Estado y al fondo de solidaridad, pero si gestionamos mal, el Estado no viene a ayudarnos con un euro.

¿Cómo explica al resto de españoles que tiene que existir el Cupo?

Es un sistema que siempre ha existido y viene de raíz histórica. Solo fue suprimido por Franco y en lo que llamaba provincias traidoras -Vizcaya y Guipúzcoa- y lo mantuvo en Álava y Navarra. Es un sistema equilibrado que incentiva la responsabilidad y que anima a la buena gestión. A nosotros no nos importa que lo tengan los demás, pero no asumimos que haya críticas injustas. El Estado no nos ayuda con dinero y nosotros contribuimos en la medida que quiera gastar el Estado.

Ciudadanos no tiene ni idea del Cupo

¿Qué le ha parecido la victoria de Sánchez en el PSOE? ¿Qué puede cambiar ahora en el inestable panorama político?

Pedro está estas semanas bastante callado, supongo que hasta que pase el congreso. Era algo no esperado, pero ha demostrado cuál era el sentimiento en las bases socialistas. Lo que deseo al PSOE es que recupere el buen clima y que se vaya reestructurando. Le deseo lo mejor al PSOE. Hablar de qué va a pasar en política en España de una semana a otra es hacer demasiado de adivino.

Sánchez siempre dice que hay una mayoría alternativa de partidos de derechas, les señala a ustedes, al PDeCAT...

Sí, me acuerdo, lo repetía mucho en su momento. Pero, curiosamente, ¿sabe con quién estamos gobernando en el País Vasco, en el Gobierno, en las tres capitales y en las tres diputaciones forales? Con el PSOE. ¿De qué mayoría de derechas me está hablando? No sé si nos quiere empujar a los brazos del PP, pero que yo recuerde hemos tenido más cosas en común con el PSOE que con el PP. O está poco leído o lo que manifiesta lo hace con intereses propios. No es digno de un dirigente socialista decir eso.

Hemos escuchado una música distinta ya entre el PSOE y Podemos durante la moción, se han tendido la mano...

No voy a hacer especulaciones, porque es muy difícil de una semana a otra. Estamos en una semana de transición para el PSOE y hay que ver el día a día. Luego está el feeling personal, que es muy importante en la vida y la política es parte de la vida. Aquí se han hecho demasiadas heridas innecesarias.

¿El feeling entre Sánchez e Iglesias?

Por ejemplo. A ver cómo han quedado. Las heridas están también para restañarse, pero a veces se ahonda demasiado con el cuchillo. A ver cómo está todo eso.

Se ha anunciado para el uno de octubre de la celebración del referéndum catalán, ¿qué va a pasar?

No lo sé.

¿Y qué debería pasar?

Que se respetara la voluntad manifestada por el Parlamento catalán y se llegara a un acuerdo, como en Reino Unido y Canadá. La Constitución española no otorga efectos vinculantes, lo puedo aceptar, pero es evidente que si se quiere oír la voz del pueblo catalán, se puede. Se debería hacer de una manera concertada y, a partir de ahí, ver cómo se da cauce a expresión.

¿Quieren ustedes un referéndum de independencia en el País Vasco?

¿Lo ha convocado alguien?

Digo que si lo querrían...

Cuando lo queramos, no se preocupe, que ese día se enterará.

¿Y qué votaría usted?

¿Lo que me pregunta es si soy independentista? Evidentemente que lo soy, toda mi vida, para eso estoy en política.

¿Cómo está la cuestión de ETA y la disolución de la banda?

No tengo ni idea. Las armas ya se entregaron y los servicios de seguridad españoles corroboran que no tienen la voluntad de volver a la acción armada. Lo lógico es que anunciaran la disolución, pero no sé lo que pasa entre la poca gente que queda en ETA.