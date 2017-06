Más de 100.000 civiles están atrapados en Mosul y usados como escudos humanos por el ISIS

Unos 100.000 civiles iraquíes están atrapados en el casco antiguo de Mosul y están siendo usados por los milicianos yihadistas del Estado Islámico (EI, ISIS, Daesh) como escudos humanos, según ha denunciado este viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Estos datos se conocen a la vez Rusia ha anunciado que habría matado al líder los yihadistas, Abu Bakr al Bagdadi.

Según explicó en rueda de prensa el delegado del ACNUR en Irak, Bruno Geddo, esta cifra es "una estimación" hecha por el gobierno y las agencias humanitarias, porque "poco se sabe" de estas personas, más allá de que viven "en una insostenible situación de pánico y de miseria".

"No sabemos exactamente cómo están, precisamente porque están atrapados y no podemos contactarlos. Lo que sabemos es a través de los pocos testimonios con los que contamos. Por ejemplo, yo logré hablar con una familia que huyó flotando corriente abajo del río y me contó que sobrevivieron durante semanas comiendo harina mezclada con agua porque no tienen combustible para cocinar". Agregó que otro hombre que también escapó explicó que bebió agua de un desagüe durante dos semanas porque no había ninguna potable disponible.

Logré hablar con una familia que huyó flotando corriente abajo del río y me contó que sobrevivieron durante semanas comiendo harina mezclada con agua porque no tienen combustible para cocinar (...) Imaginen familias enteras atrapadas en su casa, con milicianos en la terraza disparando y atrayendo la respuesta del Ejército Bruno Geddo, delegado del ACNUR en Irak

"Imaginen familias enteras atrapadas en su casa, con milicianos en la terraza disparando y atrayendo la respuesta del Ejército", agregó.

Geddo confirmó que los yihadistas siguen disparando a todo aquel que quiere escapar, es por ello que los civiles sólo huyen cuando las Fuerzas Armadas están cerca y pueden cubrir su salida de los francotiradores del EI.

UN ÉXODO DE CASI 900.000 INOCENTES

Según los cálculos del gobierno iraquí obtenidos por Geddo, desde que comenzó la ofensiva para liberar Mosul hace nueve meses, unas 862.000 personas huyeron de sus casas, de las que 667.000 son desplazados internos y 635.000 de ellos vivían en el oeste de la ciudad.

Otras 195.000 personas que huyeron de la ciudad durante la ofensiva militar que comenzó el pasado 17 de octubre para recuperar la urbe -la segunda del país-, han vuelto a sus hogares, aunque su situación "es muy precaria".

Geddo dijo que muchos de los retornados sufren "castigos colectivos" a causa de que algunos miembros de su familia que estuvieron o están vinculados con los yihadistas.

"Algunos son expulsados de sus casas, otros expulsados del barrio, se les confiscan las propiedades. No puedes castigar a una familia entera por la acción de un miembro, aunque éste, en la mayoría de los casos, haya sido expulsado del seno de la familia". El portavoz de ACNUR pidió a las autoridades que hagan todo lo posible para que se aplique la ley y no las normas tribales, por muy arraigadas que estén en la sociedad. "Es la única manera de que el país se reconcilie", subrayó.

Respecto a los retornos al este de la ciudad indicó que han sido "relativamente" fáciles porque la urbe estaba en "relativo" buen estado, pero advirtió que no ocurrirá lo mismo en el oeste, debido a que la destrucción es mucho mayor.

SIGUE LA PELEA POR RAQQA

Por su parte, el Daesh ha lanzado un contraataque contra las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas, en la ciudad siria de Raqqa. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los radicales han llevado a cabo en las últimas 24 horas una contraofensiva en tres puntos de concentración de sus adversarios en el distrito de Al Yazra, en el oeste de la urbe y cerca del río Éufrates. Hay bajas en las filas de las FSD, cuyo progreso también está siendo entorpecido por el despliegue de francotiradores del EI y el gran número de minas colocadas por los extremistas, aseguró el Observatorio.

Asimismo hay intensos combates entre ambos bandos en los alrededores del barrio de Butani, en el extrarradio este, así como en las inmediaciones de Al Barid y Hatin, en el oeste, destacó la fuente.

Un miliciano kurdo dispara un mortero en los alrededores de Raqqa (Siria), ayer jueves.

Las FSD, que cuentan con el apoyo de la coalición internacional y de efectivos especiales de EEUU sobre el terreno, controlan actualmente cuatro distritos de Raqqa: Al Meshlab y Al Siná, en el este, y Al Rumaniya y Al Sabahia, en el oeste, precisó este grupo afincado en Londres.

En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, las FSD destacadas en Raqa subrayaron que sus combatientes han abatido a 22 terroristas, entre ellos tres de sus dirigentes, en enfrentamientos tanto en el este como en el oeste de la población. Las FSD reconocieron que han sufrido dos bajas en sus filas.

Por su parte, la agencia de noticias Amaq, vinculada al EI, informó en el mismo sistema de mensajería móvil de que 11 yihadistas perpetraron en las últimas horas un ataque armado y con explosivos contra posiciones de sus oponentes en el distrito de Al Yazra. La agencia, que citó a "fuentes militares", explicó que los radicales se infiltraron en puntos donde había presencia de las FSD y atravesaron sus líneas defensa. Poco después, se desencadenaron combates entre ambos bandos y dos de los extremistas detonaron los cinturones de explosivos que llevaban encima. Amaq afirmó que al menos 32 combatientes de las FSD, aunque la agencia se refiere a esta fuerza como PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), murieron en esta operación.

Desde el pasado 6 de junio, las FSD desarrollan un asalto a la ciudad de Al Raqa, considerada la capital del califato autoproclamado por el EI el 29 de junio de 2014.

