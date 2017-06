Éstas son las razones por las que Kendrick Lamar es uno de los mejores artistas de la historia

El mundo del hip-hop siempre ha estado asociado a la violencia, el machismo y la vida callejera. Aunque es cierto que muchas de estas actitudes están presentes dentro de esta cultura, la verdad es que se trata de un movimiento cultural que nació para defender todo lo contrario.

El hip-hop ofrecía una alternativa pacífica dentro de los barrios marginales de Estados Unidos para que los jóvenes pudieran divertirse sin necesidad de delinquir. Con el tiempo se fue perdiendo esa esencia y ha terminado por convertirse en un género más engullido por la industria musical.

Durante todos estos años, los artistas de Nueva York mantuvieron vivo el rap más crítico con la sociedad, algo que se echaba en falta en los artistas de la costa Oeste de Estados Unidos. Por ese motivo es tan importante la llegada de Kendrick Lamar y su música para abrir conciencias. De hecho, los artistas de la Costa Oeste llevaban varios años totalmente perdidos, vagando por los callejón de la industria musical sin encontrar el sitio que tenían años atrás con la misma sensación que una actriz venida a menos, estos artistas esperaban esa nueva oportunidad de demostrar que la chispa que se vivió en Los Ángeles en los noventa seguía candente. Huérfanos de grandes ídolos desde la caída de Snoop Dogg, Ice Cube, Nate Dogg y Tupac, la West Coast sobrevivía convirtiendo a buenos artistas en dioses (The Game, Cypress Hill o Ice Cube)... pero nunca era suficiente.

Tras la llegada de Odd Future, el grupo de Frank Ocean, a la escena musical norteamericana los focos empezaron a posarse sobre las West Coast otra vez, creando un contexto perfecto para que apareciese el nuevo mesías que levantara la antorcha del G-Funk de nuevo. Y apareció, casi por sorpresa, pero apareció: la nueva esperanza de Compton, llamada Kendrick Lamar, se convirtió en algo mucho más grande de lo que todos esperaban.

La llegada de Kendrick ha supuesto la vuelta del rap más crítico con la sociedad, demostrando que vender discos no está reñido con hacer una buena canción de crítica social. Además, ha visibilizado muchos sonidos clásicos del rap clásico que estaban olvidados, sepultados bajo la influencia del nuevo sonido sureño.

Si todavía no conoces a Kendrick Lamar, hoy vamos a mostrarte las razones por las que debes escucharlo.

Es el artista más importante de la Costa Oeste

No todos los artistas de Hip Hop reciben la corona de la Costa Oeste de manos de Dr.Dre, The Game y Snoop Dogg; muchos menos artistas aguantarían la comparación con mitos como Tupac o N.W.A. Pero lo cierto es que Kendrick Lamar se convirtió en muy poco tiempo en el artista más importante de la West Coast desde Tupac, gracias a canciones que consiguen ser pegadizas pero que guardan un profundo calado social. Por este motivo, su canción de "Mortal Man", en la que simula estar hablando con Tupac, ha tenido tan buena aceptación.

Detrás de cada álbum esconde un concepto

Kendrick Lamar ha vuelto a poner de moda el concepto detrás del álbum. En una época en las que los discos de los artistas son playlist que funcionan en las radios o en las discotecas, Kendrick ha antepuesto la unión del LP bajo un mismo concepto antes que el éxito comercial. De hecho, su segundo álbum con discográfica, To Pimp A Butterfly consiguió ser uno de los discos más vendidos del momento sin tener ninguna canción comercial. Si en Good Kid m.A.A.d. City el concepto fue que todo lo que ocurre es por culpa del entorno, en To Pimp A Butterfly nos deleitaba con la idea de que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas para avanzar.

Ha vuelto a poner de moda el conscious rap

Kendrick ha conseguido ser la cabeza más visible del Hip Hop con unas letras y un mensaje muy crítico con el sistema. Conviviendo en la época del trap de Migos y la potente "Marca Drake", el señor Kendrick Lamar les ha superado en ventas con canciones muy reivindicativas y de gran calado social. Es más, es muy recurrente que en sus canciones se encuentren ideas relacionadas con la ideología de Martin Luther King o Malcom X para defender a la comunidad afroamericana. De hecho, para Kendrick es necesario que la comunidad negra esté unida para derrotar a todas las personas que intentan aprovecharse de ella.

Trabaja con los mejores profesionales del género

Cuando Kendrick Lamar fichó por "Interscope" (la discográfica de Dr. Dre) mucha gente tuvo miedo de que se convirtiera en otro producto "marca Dre" como ocurrió con Eminem pero Kendrick supo mantener su identidad en todos los discos que ha sacado desde entonces. Además, el hecho de fichar por Interscope le abrió las puertas para colaborar con los artistas más grandes de la industria musical: Pharrell Williams, SIA, George Clinton, The Weeknd, Eminem o Maroon 5. ¡Incluso hemos visto que en su último disco colabora U2!

Consigue dar su toque personal en cada canción

Pero si algo hace a Kendrick Lamar tan distinto al resto de artistas de la actualidad es que vive ajeno a las tendencias que dicta el mercado y consigue llevarse las canciones a su terreno. Es decir, cuando escuchas una canción del joven músico de Compton, te das cuenta enseguida que tiene su toque personal y que no se deja influenciar por el artista con el que está colaborando. Desde The Greatest con SIA hasta Goosebumps con Travis Scott, la verdad es que Kendrick termina haciendo suya cada canción en la que colabora.

Cada disco es distinto

Dicen que si no sabes adaptarte a lo que dicta el mercado estás muerto. Kendrick Lamar no solo no lo ha hecho, sino que con cada nuevo disco que sacaba le ha dado más la espalda a las demandas de la industria musical. En Good Kid m.A.A.d City asentó el sonido que se escucharía los siguientes dos años; y cuando todo el mundo quería sonar como Kendrick Lamar sacó To Pimp a Butterfly y volvió a los orígenes del G-Funk con grandes dosis de Jazz y Soul. Y mientras los nuevos artistas se niegan a ocultar la influencia de ese sonido en sus carreras, Kendrick nos sorprende con un sonido mucho más clásico y ortodoxo en DAMN. Veremos que nos deparará el futuro.

Es el artista más reputado fuera del círculo del Hip Hop

Hay algunos artistas que son más famosos que Kendrick pero ninguno tiene más respeto de los medios especializados en música. De hecho, él es el artista que más aceptación tiene entre el público melómano que no es muy afín al Hip Hop. Desde su primer trabajo, Kendrick tenía claro que el camino hacia el éxito es intentar convertirse en un símbolo para las personas de su tiempo como hicieron Bob Dylan o los Beatles. Su misión está más cerca de intentar cambiar las cosas que de convertirse en el artista que más vende de la actualidad.

Hace años que siente que es el mejor

"I'm a King of The Coast, king of New York" reza Kendrick en "Control", una de sus canciones más recordadas. Desde que en 2012 sacara su primer álbum de estudio (Good Kid m.A.A.d City), Kendrick ha sentido que era el mejor artista de su generación y no le ha importado reflejarlo en canciones o entrevistas. Hoy en día, está considerado como uno de los artistas más originales de su época y uno de los más grandes en la historia del Hip Hop. Verse tan superior al resto le ha permitido arriesgar en cada disco y probar siempre cosas nuevas. Si Kendrick está delante, "Be Humble".

Este artículo fue escrito por Alex Sellés para El Quinto Beatle. Aquí puedes leer el artículo completo.