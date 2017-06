Ana Morgade estalla: "Dejad en paz a mi familia"

Ana Morgade ha publicado en su cuenta de Instagram un duro mensaje. En el texto ha denunciado que su familia está siendo acosada. "Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico [...] No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune", ha comentado la actriz y humorista.

La colaboradora de Zapeando y El Hormiguero ha acompañado el texto con una imagen en la que se puede leer escrito en rotulador: "Dejad en paz a mi familia".

"Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo", concluyó.

De los creadores de #NoMeRobesFotos y #NoMeDigasCómoManejarMisRedes llega a sus pantallas... #DejadEnPazAMiFamilia . Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo. Una publicación compartida de Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 6:52 PDT

