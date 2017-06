Díaz-Sánchez: ni diez minutos de reunión y unas compungidas declaraciones

Era uno de los momentos más esperados del 39 congreso del PSOE. La reunión a puerta cerrada, dentro de la ronda de consultas, entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. El resultado: ni diez minutos y unas compungidas declaraciones.

No se habían visto desde la noche de las primarias, aquella foto forzada por los periodistas estrechándose la mano. En estas semanas posteriores solo hubo una llamada telefónica, en la que ella le pidió respetar los territorios.

A las 22.30 horas, Sánchez se ha reunido con Díaz en la cuarta planta del Palacio Municipal de Congresos. No han pasado ni diez minutos cuando la andaluza ha bajado al hall. Se ha acercado a la cafetería y allí se ha rodeado de sus fieles para explicarles la reunión. Estaban Mario Jiménez, Francisco Reyes, Juan Pablo Durán, Juan Cornejo y Miguel Ángel Vázquez. Ha pedido a los periodistas unos minutos antes de hacer declaraciones y se ha tomado una Coca Cola.

Después ha decidido pararse ante los periodistas. "Yo le he trasladado lo mismo que estos días, que tiene el apoyo de Andalucía para hacer el equipo que le parezca bien, la gente de la que se quiera rodear, los mejores para que el PSOE vuelva a gobernar".

La presidenta, con una sonrisa forzada, ha señalado que ni ha pedido cuota andaluza en esa Ejecutiva: "No estoy en eso". Y "en absoluto", según ha dicho, Sánchez le ha explicado cómo va a configurar el Comité Federal. "Ni yo se lo he pedido", ha apostillado.

¿Es un congreso triste para usted?, le han preguntado, a lo que ha contestado: "No, no, lo que me gusta es que el PSOE gane elecciones". "Estoy aquí para arrimar el hombro", ha añadido.

Sobre el reconocimiento del Estado plurinacional, ha dicho que ella defiende el artículo 2 de la Constitución y la soberanía nacional.