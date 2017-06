El golfista Fernández-Castaño insulta a una periodista por ironizar sobre la muerte de Fandiño

El golfista Gonzalo Fernández-Castaño, que ya fue noticia al insultar a los catalanes que pitaron el himno de España en la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Alavés, ha vuelto a protagonizar una nueva polémica.

El madrileño quiso responder a una periodista que había ironizado sobre la muerte del torero español Iván Fandiño, fallecido en la noche del sábado tras recibir una cornada en una plaza de toros francesa.

La periodista Stina Sternberg se hizo de la noticia de la muerte de Fandiño, citó el tuit y puso la frase: "Karma is a bitch". El "karma es una putada" en español.

El golfista recogió el tuit de Sternberg y respondió en inglés. "Después de leer tu tuit la única puta/zorra eres tú", respondió.

After reading your tweet, the only bitch here is you @StinaSternberg https://t.co/uqjHkrpTMk