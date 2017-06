La frase de Ángel Garó en 'Sálvame' que más comentarios está generando

Telecinco ha encontrado una nueva gallina de los huevos de oro: Ángel Garó. El humorista andaluz ha vuelto a Sábado Deluxe y lo ha hecho por la puerta grande.

La semana pasada la presencia de Garó otorgó al espacio televisivo de Jorge Javier Vázquez récord de temporada con un 17,1% de share y 1.662.000 espectadores.

El cómico, que volvió a Sálvame para entrevistarse a sí mismo —todo muy creepy—, ha vuelto a lograr un nuevo récord de audiencia, logrando un 18,5% de share y más de 1,6 millones de espectadores.

Durante la entrevista que Garó se hizo a sí mismo aseguró que su abuela era "una maltratadora" y que no les ponía ni a él ni a sus hermanos Colacao.

Esta frase dejó muchos comentarios en redes sociales, que volvieron a hacer trending topic la etiqueta #GaróContraGaró, se hicieron eco de esta frase e incluso llegaron a hacer chascarrillos con ella.

"Mi abuela es una maltratadora... no nos ponía Colacao". pic.twitter.com/oWq3jyl6Qg

NO NOS DABA COLACAO. #GaróContraGaró

La mejor entrevista que he visto en mi vida. Y me he tragado muchos programas de corazón. Mis dieses. Tomaos un ColaCao. #GaróContraGaró