Comienza la hora de la verdad: Reino Unido y la UE negocian el Brexit

Este lunes Reino Unido y la Unión Europea tienen ante sí la cita de sus vidas. No es una exageración: cuando está a punto de cumplirse un año del 'sí' al Brexit, este 19 de junio arrancan las negociaciones definitivas para la ruptura entre ambas partes. Comienza un proceso largo y cargado de incógnitas aunque, quizá, no tan duro como hubiera sido de la mano de la primera ministra británica, Theresa May, si se hubiera hecho con una mayoría absoluta. Pero no es así: May ha perdido su apuesta en las urnas, se ha visto obligada a formar un gobierno de coalición y ahora llega a esta fecha clave más debilitada de lo que jamás hubiera imaginado.

Esta primera cita, que tendrá lugar en Bruselas, arrancará a las 11 horas y se extenderá previsiblemente hasta las 18.00 horas, momento en el que los negociadores de ambas partes, Michel Barnier (Comisión Europea) y David Davis (Reino Unido), comparecerán ante la prensa para explicar el devenir de la reunión. Será entonces cuando se conozcan los detalles logísticos y se determine el calendario y la temática de sus próximas reuniones.

"Ambas partes debatirán la estructura de las negociaciones y los asuntos que deben ser abordados en los próximos meses", ha señalado la Comisión Europea (CE) a través de un comunicado. Fuentes comunitarias han indicado también que todos los aspectos organizativos de las negociaciones, como el ritmo, los plazos y las temáticas que debatirán, se tratarán el próximo lunes.

Respecto al calendario de futuras reuniones, han insistido en que el lado europeo es partidario de llevar a cabo las conversaciones en "ciclos", y han sostenido que "más que probablemente" se llegará a un acuerdo "en esas líneas".

LOS TEMAS CLAVE

En la reunión se debatirán también asuntos como los derechos de los ciudadanos, los pagos a los que deberá hacer frente Reino Unido antes de hacer efectivo el divorcio y la frontera con Irlanda del Norte, temas que serán recurrentes en el diálogo entre ambas partes en el futuro. ¿Y cuáles son las prioridades de cada parte?

La UE publicó el pasado lunes dos documentos sobre su posición de partida en las conversaciones en materia de los derechos de los ciudadanos y del acuerdo financiero entre Bruselas y Londres, en línea con su compromiso de reforzar la transparencia en sus negociaciones tras enfrentar críticas por su secretismo en el pasado.

Los documentos recogen de forma oficial varias instancias en las que la UE ya se había reafirmado en el pasado, como que Reino Unido debe honrar todas las obligaciones financieras a las que se había comprometido como miembro de los Veintiocho o la primacía de los derechos de los ciudadanos de ambos bloques.

Ahora que nos disponemos a iniciar las negociaciones, mi opinión es que debemos dar prioridad a la protección de los empleos, del crecimiento económico y de la prosperidad

Por su parte el Gobierno británico no ha emitido aún ningún documento similar con su posición inicial para las negociaciones, pero los implicados sí han hablado. El ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, dejó claro el pasado viernes que la prioridad en las negociaciones del Brexit debe ser "proteger los empleos y el crecimiento". "Ahora que nos disponemos a iniciar las negociaciones, mi opinión y —pienso— la de la mayoría de la gente en Reino Unido es que debemos dar prioridad a la protección de los empleos, del crecimiento económico y de la prosperidad", ha declarado Hammond.

El ministro británico respondía así, a su llegada a una reunión de los responsables de Finanzas de la UE en Luxemburgo, a la pregunta de si finalmente se impondría la visión de un Brexit "blando".

Tras el resultado de las recientes elecciones británicas, en las que la primera ministra Theresa May perdió su mayoría absoluta, Hammond, partidario de la UE por pragmatismo económico, le urgió a pensar en "los empleos primero", según medios británicos.

Los partidarios de un Brexit "blando" desean el mantenimiento de un acceso para Reino Unido al mercado único y no quieren escuchar hablar de una salida del bloque sin acuerdo, como dejaron entender durante la campaña varios responsables británicos.

¿QUÉ PASA CON LOS EUROPEOS?

Uno de los principales motores de la campaña a favor del Brexit fue poner fin a la libre circulación de personas, para controlar así la llegada de inmigrantes. ¿Qué pasará con los 3,6 millones de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido cuando el país ya no forme parte de la Unión Europea?

El gobierno británico ha asegurado que este tema será prioritario, pero lo supedita al futuro de los 1,2 millones de británicos que viven en los otros países de la UE.

La Comisión Europea coincide en la importancia del tema, destacando su complejidad (seguridad social, pensiones...). Los expatriados, entre tanto, siguen el debate con inquietud.

Algo más de 3,6 millones de ciudadanos europeos vivían en el Reino Unido en 2016, un tercio de los cuales en Londres y su región metropolitana, según estimaciones del Observatorio sobre Migraciones de la Universidad de Oxford basadas en los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Calcular la población extranjera es un rompecabezas, porque registrarse en los consulados no es obligatorio. Así, Alemania, Francia, y España creen que tienen a 300.000 ciudadanos cada uno en el Reino Unido, el doble de las estimaciones oficiales.

El saldo migratorio (la diferencia entre inmigrantes y emigrantes) alcanzó un récord histórico a favor de los inmigrantes en noviembre de 2015, a siete meses del referéndum.

Las últimas cifras oficiales publicadas en febrero de 2017 muestran que este saldo (+273.000 personas en el periodo de doce meses que terminó en setiembre de 2016) cayó a su nivel más bajo desde junio de 2014.

Londres y los 27 afirman dar prioridad en las negociaciones a la suerte de los expatriados. Pero sin despejar sus dudas y temores.

¿Necesitarán permisos de residencia? ¿De trabajo? ¿Convertirse en británicos? ¿Cobrar un determinado salario para quedarser? ¿Irse?

Este lunes empezarán a conocerse respuestas.