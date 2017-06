Críticas a Puigdemont por comparar el proceso soberanista con la lucha contra ETA

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apostado este lunes por la "persistencia" para conseguir todo lo que el pueblo de Catalunya se ha propuesto, en alusión al referéndum, ya que, según él, persistir les acerca al ideal de justicia.

"Es más fácil alcanzar el ideal de justicia si persistimos, que no la idea de renuncia o resignación", ha dicho en el acto de toma de posesión del director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, y de la jurista Maria Mercè Darnaculleta como miembros de la Comisión Jurídica Asesora.

"Todo lo que venga de la convicción, el compromiso y la persistencia nos acerca más a la justicia que la idea de renuncia o resignación, que es lo que algunos querrían, pero, lamentablemente para ellos, en este contexto, en este país, no les daremos ningún tipo de oportunidad ni posibilidad", ha argumentado.

En su discurso también ha hecho alusión al 30 aniversario del atentado de ETA en Hipercor, en Barcelona, y ha considerado que "si no fuera por la persistencia de muchas personas, también anónimas, este combate no se hubiera ganado. Hoy estamos más cerca del ideal de justicia ante quien intenta laminar la justicia porque hemos persistido".

"En unos años diremos lo mismo: hemos conseguido todo lo que el pueblo de Catalunya se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y porque no renunciamos", ha añadido a continuación.

Sus palabras han sido duramente criticadas por la oposición en el Parlament de Cataluña. "No es comparable la lucha contra una organización terrorista con una aspiración legítima de independencia, que el PSC no compartimos. Son unas declaraciones muy poco afortunadas y convendría que se excusara ante todas las víctimas de ETA", ha dicho Salvador Illa en una rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSC.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, también ha cargado contra el presidente de Cataluña por lo mismo, y le ha reprochado en otra rueda de prensa tener una "mente pervertida y haber perdido el uso de la razón".

PUIGDEMONT Y COLAU SE DISCULPAN ANTE LAS VÍCTIMAS

El propio Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han participado en el acto homenaje a las víctimas por los 30 años del atentado de ETA en Hipercor, que causó 21 muertos. Allí, los dos han pedido perdón por si sus respectivas administraciones -Generalitat y Ayuntamiento- no siempre han sabido estar a la altura y ofrecer a las víctimas lo que necesitaban.

Puigdemont ha admitido que muchas veces las instituciones no han estado a la altura y a veces no han dado el suficiente "reconocimiento y calor" a las víctimas de los atentados. Colau ha pedido perdón por si las instituciones en general y el Ayuntamiento en particular no han sabido honrar a las víctimas, y ha mostrado "el más profundo respeto" por su memoria.

Ha considerado que los fallecidos, los heridos y sus allegados "no solo sufrieron un terrible atentado, sino que también han tenido que sufrir el olvido y el no suficiente acompañamiento". Por eso, ha defendido reivindicar su memoria y estar con los afectados: "No olvidamos y siempre queremos acompañar a las víctimas en su dolor y memoria".