El cabreo monumental del público por una nueva expulsión "injusta" en 'MasterChef'

La quinta edición de MasterChef (Televisión Española) se ha convertido ya en la más comentada de todas. Cada lunes hay una nueva polémica creada entre los espectadores por las decisiones del jurado.

Pepe, Samantha y Jordi vuelven a estar en el ojo del huracán por la expulsión de Odhkuu, uno de los favoritos del público.

Las sospechas de los espectadores empezaron hace tres semanas, cuando Miri —la gran beneficiada, según gran parte de la audiencia— agotó todos los huevos en una prueba y la organización le permitió coger más.

En el programa anterior a este, Laila fue expulsada por no haber cogido el ingrediente principal: la calabaza. Las quejas de la audiencia iban encaminadas a criticar que Miri sí pudo coger más huevos y a Laila no le dieron su ingrediente.

En el capítulo del pasado domingo ha vuelto a ocurrir algo similar. Odhkuu, el participante de Mongolia (que no de China), ha sido eliminado porque no entendió la receta —una compleja mazorca de maíz multiesférica— que tenía que hacer a causa del idioma y de que no es especialista en cocina moderna.

Las redes sociales fueron un clamor y muchos usuarios criticaron la expulsión de Odhkuu. Los espectadores aseguran que el concursante no supo hacer la prueba porque no entendió lo que tenía que hacer.

Tan difícil habría sido traducirle Odhkuu la receta? Lo hubiera bordado 😔 #MasterChef — Andrea (@littleshock1) 18 de junio de 2017

Creo que hoy se nos va Odhkuu 😔 si es que el no es de modernidad y después al no saber bien español. #MasterChef #ESP — Marie 🌸🐝🌺🌻🐞🏵 (@aGirlyLadybug) 19 de junio de 2017

#masterchef Indignación máxima... Que echen a Odhkuu es el mayor tongo que puede existir. Hasta nunca Masterchef — Raqueel :) (@R_Adame15) 18 de junio de 2017

Ay pobre Odhkuu el pobre no creo que se entere mucho de la receta 😕 #MasterChef #ESP — Marie 🌸🐝🌺🌻🐞🏵 (@aGirlyLadybug) 19 de junio de 2017

De verdad se va a ir Odhkuu porque no entiende la receta? Es de Mongolia, No de España, en fin #MasterChef — Laura (@Endless_laura_) 18 de junio de 2017

Por ello, los espectadores han vuelto a usar la palabra tongo, ya que después de la marcha de Laila la semana pasada —una de las favoritas— se ha ido otro aspirante que también contaba con el favor del público.

Ya se han cargado a Laila y a Odhkuu como querían... Y seguro que el ganador está entre Nathan, Miri y Jorge. Muy predecibles. #MasterChef — Λ (@unbrxkenddl) 18 de junio de 2017

Han echado a los dos ganadores merecidos del programa Odhkuu y Laia. El resto son 0 #MasterChef — Testa di cazzo (@xxquemedisxx) 18 de junio de 2017

#masterchef Indignación máxima... Que echen a Odhkuu es el mayor tongo que puede existir. Hasta nunca Masterchef — Raqueel :) (@R_Adame15) 18 de junio de 2017