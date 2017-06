El tuit de Rosa Díez contra el PSOE de Pedro Sánchez que ya es viral

"Hacia una España plurinacional". En estos términos se ha expresado el flamante secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su nombramiento oficial este domingo como líder socialista.

Sin embargo, estas palabras de Sánchez en referencia al modelo de Estado no han gustado a algunos. Una de las más indignadas ha sido la ex socialista y cofundadora de UPyD, Rosa Díez, quien ha mostrado su indignación en Twitter con un mensaje con cerca de 1.000 retuits y más de 1.000 me gusta.

Espero que los derechos de los españoles no dependan nunca de un partido político que no defiende la Nación española.Lo digo muy en serio. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 18 de junio de 2017

Las palabras de Díez han provocado decenas de comentarios de tuiteros que, se debaten entre quienes consideran que están obsoletas y quienes piensan que tiene toda la razón:

@danilazarom Rosa Díez lleva tanto tiempo en política que cualquiera diría que escribió sus tuits en el siglo XIX — V. 🇪🇺 (@vsip_) 18 de junio de 2017

¿Por defender la existencia de una Nación española se es decimonónico? No me hagas reír, Víctor... — Daniel Lázaro Matías (@danilazarom) 18 de junio de 2017

de hecho la única forma de tomarse el tuit sin que dé angustia es pensar que lo escribió hace 200 años — V. 🇪🇺 (@vsip_) 18 de junio de 2017

Pues a mí no me da angustia. Ni me provoca urticaria todo lo que suena a español, como a ti te sucede. — Daniel Lázaro Matías (@danilazarom) 18 de junio de 2017

No, si tiene razón... Ahora lo "moderno" es cantar la Internacional con el puño en alto... ¡Siglo XXI total, oiga! 🙄 — Zar Di Nilla (@Zardi_Nilla) 19 de junio de 2017

Pues después de decir lo qu ha dicho sobre ESPAÑA ""nacion de naciones"" espera algo postivo de este???????????? — Maria (@mardecastilla) 18 de junio de 2017

No lo harán. Al PSOE le quedan dos telediarios. O al menos eso creo. — Marizombi (@DirtyHarry155) 18 de junio de 2017

Espero que el PSOE desaparezca y sea sustituido por un partido político de izquierdas serio, no por la escoria de Podemos. — Agustín (@agustn) 18 de junio de 2017

Con Pedro S. nuestra democracia está en peligro, su único cometido es llegar a Moncloa ... — Tammy (@tamarita1985) 18 de junio de 2017