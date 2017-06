Internet se está volviendo loco con esta especie de gusano - cacahuete

¿Es un pepino? ¿Un espárrago de Tudela? ¿Un gusano-cacahuete gigante?

¿Cuántas veces has pasado mañanas y mañanas dibujando objetos fálicos extraños en las libretas de tus compañeros y compañeras de instituto?

¿Te imaginas que ese tipo de dibujo fuese un extraño animal?

Pues un equipo de investigadores australianos de los Museos Victoria han encontrado este extraño ser a 4.000 metros de profundidad en aguas Australianas:

What can we say? Our scientists went deep...check out the peanut worm and other discoveries here: https://t.co/RPUN2YZGKb #abysslife pic.twitter.com/60UpwpWzhN