Reino Unido acepta las condiciones de Bruselas para negociar el Brexit

UE 1- Reino Unido 0. Los 27 han sumado este lunes su primer tanto en las negociaciones del Brexit al conseguir que Londres haya aceptado todas las condiciones de negociación propuestas por Bruselas para discutir la ruptura definitiva con la UE. Así lo ha admitido el ministro británico encargado de las negociaciones, David Davis, al final de la primera reunión celebrada en Bruselas con el encargado de la UE para este proceso, Michel Barnier.

Los negociadores han coincidido, en una comparecencia conjunta, en que el encuentro que ha durado algo más de ocho horas, ha resultado "útil" y "productivo" y han pactado ya el modo en que discurrirá todo el proceso. Davis ha aceptado ahora algo había rechazado: admitir que primero hay que acordar el divorcio para después empezar a hablar de la futura relación. Sólo cuando exista progreso suficiente en la primera etapa se pasará a la segunda.

"Primero trataremos los asuntos más urgentes, debemos acabar con la incertidumbre causada por el Brexit. Queremos asegurar que la salida de Reino Unido ocurre de manera ordenada", ha indicado el negociador europeo.

Respecto a las prioridades, los negociadores de ambas partes han acordado crear tres grupos de trabajo sobre compromisos financieros, derechos de los ciudadanos y otros asuntos del divorcio, a los que se suma un diálogo sobre la frontera entre la británica Irlanda del Norte e Irlanda.

Así, Bruselas y Londres centrarán la discusión en garantizar "lo antes posible", ha dicho Barnier, que "los europeos a ambos lados del Canal de la Mancha podrían seguir viviendo como antes, que se salden las cuentas y honren los compromisos financieros mutuos y se haga todo lo posible para preservar los Acuerdos de Viernes Santo", han explicado en una rueda de prensa conjunta os dos negociadores, que se encontrarán una semana al mes a partir de este lunes y hasta el 29 de marzo de 2019, la fecha de salida.

Tanto Barnier como Davies se han comprometido a lidera las negociaciones "más transparentes de la historia moderna", publicando activamente todo, sin filtraciones.

Los negociadores para el Brexit durante la rueda de prensa

Por otro lado, Davis ha comunicado que la primera ministra británica, Theresa May, presentará al resto de mandatarios europeos su oferta sobre sobre los derechos de los europeos en Reino Unido durante la cumbre prevista a finales de esta semana en Bruselas.

"La primera ministra pondrá al día a los líderes europeos sobre el enfoque de Reino Unido en esta cuestión durante la cumbre", ha explicado en rueda de prensa Davis, quien ha precisado que el documento detallado sobre su propuesta se publicará el próximo lunes.

LOS ASUNTOS CLAVE

El objetivo de esta organización es lograr avances suficientes en las negociaciones de divorcio para pedir a los otros 27 mandatarios de la UE su acuerdo para empezar a discutir sobre el futuro marco de relaciones a ambos lados del canal de la Mancha, que podría incluir un acuerdo de libre comercio, ha apuntado Barnier.

Un acuerdo justo es posible y mucho mejor que un no acuerdo

"Un acuerdo justo es posible y mucho mejor que un no acuerdo", ha dicho este político francés, después que varios responsables británicos, entre ellos la propia May, hayan abogado en el pasado por marcharse sin un acuerdo que con un "mal acuerdo".

Ambos han insistido igualmente en las dos etapas de negociación distintas que celebrarán, primero sobre el "divorcio" y después sobre la futura relación entre Bruselas y Londres, en la que, según Barnier, "el Reino Unido ya no tendrá los beneficios que tenía cuando era miembro de la Unión".

Davis ha señalado sin embargo que en el futuro, a nivel comercial, "a ambos" les interesa una "asociación lo más fuerte posible".

El Reino Unido se va de la UE, no al revés. Es la realidad, y que cada uno asuma las responsabilidades

"El Reino Unido se va de la UE, no al revés. Es la realidad, y que cada uno asuma las responsabilidades, que son humanas, económicas, etc, y no hay que subestimar esas consecuencias", señaló por su parte el negociador jefe europeo, al ser preguntado por un periodista británico qué concesiones pensaba hacer Bruselas a Londres en las negociaciones.

"No es que tenga que hacer concesiones, tampoco hay interés de revancha. Intentaré todo el rato de dejar la pasión a un lado y limitarme a la base legal y al buen espíritu", ha añadido Barnier.

Casi un año después del sismo de la victoria del Brexit en un referéndum, Reino Unido y la UE comenzaron este lunes a negociar la salida, en marzo de 2019, del primer país en sesenta años de proyecto europeo.