A lo hecho, pecho: la divertida anécdota de Chenoa y su 'momento Sabrina'

Zapeando sigue dejando momentos gloriosos en las sobremesas de laSexta. El programa tiene un ambiente tan familiar que los colaboradores cuentan anécdotas que nunca antes habían contado en televisión.

En el programa del pasado lunes, Chenoa confesó su momento más vergonzoso. Todo ocurrió en un concierto en el que la exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo se puso a saltar como una descosida. El problema es que llevaba un vestido palabra de honor y cuando se dio cuenta tenía un seno fuera.

"Hiciste un Sabrina", le replicó entre risas Frank Blanco. "Te quedaste con la palabra y perdiste el honor", respondió también Miki Nadal.

"No me di ni cuenta. No noté el fresco. Me di cuenta porque la gente deja de saltar y te empieza a mirar así. Los de la primera fila, que te quieren más, te hacen señas de que se te ha salido", contó Chenoa.