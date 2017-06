El extraño caso de la carta de Puigdemont que no llega al Congreso

En pleno 2017, la era de las telecomunicaciones y todavía se pierden cartas entre Barcelona y Madrid. El Congreso no tiene constancia de que la misiva remitida por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidenta, Ana Pastor, para solicitar un debate sobre el referéndum, haya entrado en el registro de la Cámara Baja.

Así lo aseguran fuentes de la Presidencia del Congreso, que confirman que hasta el momento Pastor no ha recibido la carta enviada Puigdemont y que, por tanto, no conocen aún su contenido ni pueden pronunciarse sobre la propuesta.

Puigdemont envió el pasado día 16 dicha carta a Ana Pastor, en la que solicita celebrar un "debate" en el Congreso sobre el referéndum que quiere convocar para el 1 de octubre.

En la misiva, Puigdemont manifiesta su convicción de que "un debate de esta trascendencia es necesario y se ajusta a lo que los ciudadanos esperan de sus instituciones de representación", y se pone a disposición de Pastor para que "se pueda celebrar lo más pronto posible".

No obstante, al no haber entrado todavía en el registro del Congreso, fuentes de la Presidencia reiteran que no han tenido acceso al contenido de la misiva y que, por tanto, no pueden anticipar en qué formato podría celebrarse ese debate.

LA GENERALITAT LO MANDÓ POR 'MAIL': "REVISEN LA BANDEJA DE ENTRADA"

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado este martes que enviaron por correo electrónico el viernes la carta a la presidenta del Congreso con el ofrecimiento de Carles Puigdemont de comparecen en la cámara, Ana Pastor, y ha subrayado: "que revisen la bandeja de entrada".

La consellera ha criticado que el mismo viernes fuera el Gobierno central quien reaccionó públicamente a una carta que iba dirigida a la presidenta del Congreso: "Es una curiosa manera de separar los poderes", ha ironizado.

En esa repuesta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy valoraba lo que considera una "rectificación" de Puigdemont" y le pedía que no "obstaculizara" que la propuesta a debatir se pudiera votar en el Congreso.

